Niederlande: Brauerei Heineken beteuert Rückzug aus Russland

Aus den Niederlanden. Heineken bekräftigt, sich wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückzuziehen. Warum der niederländischen Brauerei Wortbruch vorgeworfen wurde.

Nach Vorwürfen gebrochener Zusagen hat der Heineken-Konzern aus dem Nachbarland von NRW seinen Willen zum Rückzug aus Russland bekräftigt. Heineken strebe an, den Verkauf der dortigen Gesellschaft an einen „vertrauenswürdigen Käufer“ in der ersten Jahreshälfte 2023 abzuschließen, teilte das Unternehmen mit. Die Umstände vor Ort seien „sehr schwierig“.

Die Website „FollowTheMoney“ hatte Heineken zuvor Wortbruch vorgeworfen. Die nach AB Inbev weltweit zweitgrößte Brauerei sei nach wie vor in Russland aktiv und habe dort im vergangenen Jahr 61 neue Produkte auf den Markt gebracht, obwohl sie im März 2022 ihren Rückzug aus Russland angekündigt hatte, hieß es. Produktion und Verkauf der Heineken-Marke habe das Unternehmen aber tatsächlich eingestellt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Heineken kritisierte die Vorwürfe als „unwahr und irreführend“. Zwar laufe die Russland-Abteilung des Unternehmens noch, das sei jedoch nur der Fall, „um eine Verstaatlichung zu vermeiden und sicherzustellen, dass keine Existenzen gefährdet sind“. Heineken rechnet mit Verlusten von 300 Millionen Euro durch den Verkauf. (AFP)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein