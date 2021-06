Niederlande: Brandunglück im Ferienpark Beekse Bergen

Aus den Niederlanden. Im niederländischen Ferienpark Beekse Bergen in Hilvarenbeek bei Eindhoven ist ein Feuer ausgebrochen. Das Hauptgebäude brannte komplett ab.

Im niederländischen Ferienpark Beekse Bergen in Hilvarenbeek bei Eindhoven ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Niederländischen Medienberichten zufolge fiel das Haupthaus des Parks den Flammen zum Opfer.

Das hölzerne Gebäude sei trotz Einsatz der Feuerwehr nicht mehr zu retten gewesen, wie die zuständige Sicherheitsregion Midden- en West Branbant in den Niederlanden meldete. Für die Tiere des nahe gelegenen Safariparks Beekse Bergen habe aber keine Gefahr bestanden, verletzt wurde Medienberichten zufolge niemand.

Brand im Ferienpark wurde offenbar durch Gasleck ausgelöst

Gegen 10 Uhr sei der Brand durch ein Gasleck ausgebrochen, so die Sicherheitsregion. Die Feuerwehr ließ das Hauptgebäude den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen. „Es ist entsetzlich, was da passiert ist. Sehr traurig“, so der Parkdirektor Dirk Lips van Libéma gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk NOS. „Das wichtigste ist, dass es keine Opfer gegeben hat.

