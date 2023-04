Niederlande: BBB-Partei führt Koalitionsgespräche in Limburg

Aus den Niederlanden. Nach ihrem Sieg bei den niederländischen Provinzwahlen hat die BBB-Partei viele Chancen auf regionale Koalitionen. In Limburg laufen Gespräche.

Nach dem Überraschungssieg der populistischen Bürger-Bauern-Bewegung (BBB) bei den niederländischen Provinzwahlen Mitte März haben nun die ersten Gespräche für eine Koalition mit der 2019 gegründeten Partei begonnen.

Die BBB tritt Medienberichten zufolge in der Grenzprovinz Limburg in erste Koalitionsgespräche mit Premier Mark Ruttes rechtsliberaler VVD, der christdemokratischen CDA sowie der sozialdemokratischen PvdA und der linken SP. Zusammen hätten die so unterschiedlichen Parteien 26 der 47 Sitze im Provinzparlament. Bis Ende Juni soll eine Koalition stehen, vermittelt unter anderem von der Bürgermeisterin der Grenzstadt Kerkrade .

Ob es zu einer Koalition in der erhofften Zusammensetzung kommen wird, ist aber noch offen. Politischen Beobachterinnen und Beobachtern zufolge ist die Zusammenarbeit zwischen Christdemokraten und Links nicht einfach. Auch die BBB und linke Parteien liegen in Punkten deutlich auseinander. Zudem ist bislang nicht bekannt, ob noch weitere Parteien für Gespräche für eine alternative Koalition zur Verfügung stehen.

Bei den Provinzwahlen vergangenen Monat hatten die Wählerinnen und Wähler ihrer Regierung in Den Haag einen dramatischen Denkzettel verpasst. Die Koalitionsparteien verloren deutlich, während die BBB stärkste Kraft in allen Provinzen wurde.

Reizthema der Wahl waren die angekündigten drastischen Umweltauflagen für die intensive Landwirtschaft, gegen die Landwirtinnen und Landwirte seit Monaten auch mit Gewalt protestieren. Der große Wahlsieg sei ein Signal an Den Haag, so BBB-Frontfrau Caroline van der Plas: „Sie können uns nicht länger ignorieren. Wir werden mitregieren.“

So hat die BBB nicht nur in Limburg beste Chancen, eine Regierungskoalition anzuführen. In Brabant bietet sich rechnerisch unter anderem die Zusammenarbeit zwischen BBB, rechtsliberaler VVD, GroenLinks und sozialdemokratischer PvdA mithilfe einer lokalen Partei an. Ob so eine Koalition unter Ausschluss der Christdemokraten zustande kommt, muss sich zeigen. In vielen Fragen stehen sich BBB und grün-linke Parteien gegenüber.

