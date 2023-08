Niederlande: Airline führt kinderfreie Zone auf Flügen ein

Kinder müssen draußen bleiben: Eine niederländische Airline richtet Erwachsenenzonen in ihren Fliegern ein.

Aus den Niederlanden. Wen Kinderlärm auf dem Flug stört, kann sich bei einer niederländischen Airline künftig in den Erwachsenenbereich einbuchen - gegen Aufpreis.

Eine niederländische Fluggesellschaft führt auf ihren Flügen Erwachsenenbereiche ein. Die sogenannte „Adult Only“-Zone kann ab 16 Jahren für einen Aufpreis von bis zu 100 Euro gebucht werden, wie aus einer Mitteilung der Airline Corendon aus dem Nachbarland hervorgeht.

Die kinderfreien Bereiche werden in den Flugzeugen auf der Linie Amsterdam-Curaçao eingerichtet, unter anderem für Geschäftsreisende. Die Zone mit XL-Stühlen und regulären Sitzgelegenheiten wird vom Rest der Kabine mit Wänden und Gardinen abgetrennt.

„Wir streben immer danach, an Bord den unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden nachzukommen“, so Corendon-Gründer Atilay Uslu. Man wolle ein Angebot schaffen für Reisende, die sich nach mehr Ruhe auf ihren Flügen sehnen. „Wir denken auch, dass das einen positiven Effekt auf Eltern haben kann, die mit ihren kleinen Kindern reisen“, so Uslu weiter. Diese müssten sich keine Sorgen mehr wegen der Lautstärke ihrer Kinder machen. (mh)

