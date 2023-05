Niederlande: 170 Hunde gerettet – „Horror-Züchter“ in Haft

Aus den Niederlanden. Im niederländischen Eersel hat die Polizei etliche verwahrloste Tiere gerettet. Der festgenommene Züchter sorgt nicht zum ersten Mal für Ärger.

Für Ermittler in der Gemeinde Eersel in den Niederlanden stand am Dienstagmorgen ein unschöner Einsatz auf dem Programm. Im Rahmen einer Razzia bei einem umstrittenen Züchter fanden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederländischen Behörde für die Sicherheit von Lebensmitteln und Konsumgütern (NVWA) rund 170 verwahrloste Hunde. Das berichtet das Regionalmedium „Omroep Brabant“. Demnach konnten die Tiere gerettet werden. Jan P., der sich in den Niederlanden einen Namen als „Horror-Fokker“, zu deutsch: „Horror-Züchter“, gemacht hat, wurde vorläufig festgenommen, da er den Einsatz behindert haben soll.

„Es bleibt traurig“, sagte ein NVWA-Sprecher gegenüber niederländischen Medien. Er berichtet von schmutzigen, nassen und verängstigten Tieren, zum Teil mit gesundheitliche Problemen. Auch Futter- und Trinknäpfe seien stark verunreinigt gewesen, so der Behördensprecher. „Diese Hunde brauchen viel Pflege. Man kann sie nicht überall unterbringen, weil sie oft nicht stubenrein und nicht sozialisiert sind.“ Die Tiere wurden am Dienstagmorgen abtransportiert und werden nun an verschiedene Auffangstationen verteilt.

Niederlande: Ärger um „Horror-Züchter“ in Eersel – „Große Sorgen um die Welpen“

Es ist bereits der dritte Vorfall, bei dem die NVWA-Ermittler mehrere unterversorgte Tiere aus der Haltung des „Horror-Züchters“ in Eersel sicherstellen mussten. Im Dezember waren es 30 Hunde, im Januar so wie nun auch etwa 170. Bislang kam der Mann mit Geldstrafen davon. Die niederländische Tierschutzorganisation „House of Animals“ fordert striktere Maßnahmen gegen Jan P. „Es ist klar, dass dieser Züchter nicht die Absicht hat, aufzuhören“, schrieb die Organisation in einer Pressemitteilung vor dem Einsatz am Dienstag. „Wir machen uns große Sorgen um die Welpen und die zurückgelassenen Tiere, die möglicherweise wieder gedeckt werden.“

Hoffnung auf einen Sinneswandel des umstrittenen Züchters haben die NVWA-Mitarbeiter ebenso wenig wie die Tierrechtler. „Wir prüfen weiterhin, dass er keine neuen Hunde züchten wird. Wir schließen aber nicht aus, dass er wieder an den Start gehen wird“, so der Behördensprecher gegenüber „Omroep Brabant“.

