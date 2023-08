Niederländischer Verkehrsclub warnt vor „schwarzem Samstag“

Der Urlaubsverkehr in den Niederlanden und in Deutschland ist noch nicht vorbei (Symbolbild).

Aus den Niederlanden. Es wird wieder voll auf den Straßen im Nachbarland und in NRW. Der niederländische Verkehrsclub ANWB warnt vor möglichen Staus kommenden Samstag.

Volle Autobahnen, Verzögerungen und Staus: Der niederländische Verkehrsclub ANWB warnt vor dem kommenden „Zwarte zaterdag“, dem sogenannten schwarzen Samstag auf niederländischen, aber auch deutschen Straßen.

Der 5. August werde der wohl geschäftigste Reisetag des Sommers, vor allem auf den Wegen zu den beliebtesten europäischen Urlaubszielen, so der ANWB.

Davon seien auch die Niederlande selbst und Teile Deutschlands betroffen, etwa durch Urlaubsrückkehrerinnen und Rückkehrer oder Reisende Richtung Nordsee.

Im Nachbarland selbst wird es laut ANWB wegen der „Canal Parade“ voll in Richtung Amsterdam. Auch das „Solar Festival“ in Roermond ziehe viel Publikum und entsprechenden Autoverkehr an.

Zudem starten am Samstag Bauarbeiten im Süden Amsterdams auf der A4 und A10. Die A12 von Utrecht nach Arnheim ist unterdessen zwischen Grijsoord und Waterberg gesperrt. Wer am Samstag auf Reise gehe, müsse also viel Extrazeit einplanen. (mh)

