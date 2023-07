Niederländischer König entschuldigt sich für Sklaverei

Aus den Niederlanden. Die niederländischen Oranjes haben einst 545 Millionen Euro mit Kolonien und Sklaverei verdient. König entschuldigt sich – Reaktionen gemischt.

Es ist eine politisch und gesellschaftlich äußerst aufgeladene Entschuldigung, die der niederländische König am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung in Amsterdam zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei für das verübte Unrecht an hunderttausenden Menschen anbot. Willem-Alexander schloss sich mit seiner Bitte um Vergebung für die Taten seiner Vorfahren einer Entschuldigung des Premierministers Mark Rutte im vergangenen Jahr an.

Der 1. Juli ist für viele Schwarze Niederländerinnen und Niederländer ein Festtag: „Keti Koti“, „Zerbrochene Ketten“ in der kreolischen Sprache Surinames. Im 17. Jahrhundert waren die Niederlande eine der größten Kolonialmächte und führend im transatlantischen Menschenhandel. Die Kaufleute verschifften nicht nur Kakao, Kaffee, Muskatnuss oder Pfeffer, sondern auch Menschen, vorwiegend aus Afrika nach Amerika – und machten damit millionenschweren Profit.

Verdrängtes und vertuschtes Erbe der Sklaverei

Einer vom niederländischen Staat in Auftrag gegebenen Untersuchung zufolge hat die niederländische Königsfamilie zwischen 1675 und 1770 umgerechnet 545 Millionen Euro durch Kolonialismus und Sklavenhandel verdient, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NOS.

Jahrhundertelang wurde dieser unrühmliche Teil der niederländischen Geschichte kaum besprochen, heruntergespielt oder vertuscht. Bei den Nachfahren der von den Niederlanden versklavten Menschen war der Schmerz zu groß oder sie erhielten nicht genügend Aufmerksamkeit. Und für die frühere Kolonialmacht passte es nicht zur ruhmreichen Vergangenheit und zum eigenen Selbstbild als tolerante, liberale und weltoffene Nation. Die dunkle Seite des „Goldenen Zeitalters“, auf das das Land sich so stolz zeigt, wollte man lieber gar nicht so genau erkunden.

Während das Thema in den Schulen unterrepräsentiert blieb, fuhr der niederländische König unbekümmert jedes Jahr in der sogenannten Goldenen Kutsche, die verziert ist mit Abbildungen von untertänig knienden halbnackten Schwarzen Menschen, zum Parlament. Erst 2022 erklärte Willem-Alexander, er werde die Kutsche vorerst nicht mehr nutzen. Nun folgte vergangenes Wochenende die offizielle Entschuldigung für die niederländische Versklavung und Ausbeutung in den Kolonien.

„Die zerstörerische Kraft der Sklaverei ist unvorstellbar und reicht weit“, sagt Peggy Brandon, Beauftragte für das geplante Sklavereimuseum. „Es war ein verbrecherisches System, das viel Leid gebracht hat und bis heute Folgen hat.“ Vieles sei noch gar nicht bekannt, so Brandon, weil es nie untersucht worden sei. „Es gab eine lange Stille. Es wird Zeit, diese Stille zu durchbrechen.“

Niederländische Gemeinden und Provinzen entschuldigen sich

In den Behörden ist das inzwischen offizieller Tenor, verschiedene Provinzen und Städte hatten sich ebenfalls für ihre Rolle in der Kolonialzeit entschuldigt. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung bekam das Gedenken an die niederländische Sklavereigeschichte in den vergangenen Jahren immer größere Bedeutung auch bei weißen Bürgerinnen und Bürgern.

Doch vielen Teilen der niederländischen Bevölkerung scheint das Umdenken sehr schwer zu fallen. Zwar wissen nun zwei Drittel, dass das Land eine große Rolle im Sklavenhandel gespielt hatte, ergab eine Umfrage. Eine Entschuldigung hält aber jede oder jeder Zweite für unnötig. Auch Parlamentsabgeordnete hatten eine Entschuldigung abgelehnt, darunter Rechtspopulist Geert Wilders.

Gemischte Reaktionen auf Entschuldigung des Königs

Das Nachbarland kann sich nicht auf einen kritischen Umgang mit seiner Sklavereigeschichte einigen. So berichteten niederländische Medien, dass in Eindhoven am Tag nach der offiziellen Entschuldigung des Königs ein temporäres Denkmal zum Andenken der Opfer von Kolonialismus und Sklaverei von Unbekannten beschädigt wurde.

Und das Küstenörtchen Vlissingen in Zeeland, das mit seinem Hafen eine große Rolle im Sklavenhandel spielte, lehnte zuletzt das Aufstellen eines entsprechenden Denkmals generell ab. Dabei hatte die heute als Ferienregion bekannte Provinz, sowie die Stadt Vlissingen, sich am Samstag ebenfalls für ihre Rolle im Sklavenhandel entschuldigt

Wiedergutmachungszahlungen und Respekt gefordert

Wurde die Entschuldigungsrede von König Willem-Alexander in Amsterdam bejubelt, geht die hochoffizielle Geste anderen nicht weit genug. Nachfahren der versklavten Menschen fordern konkrete Schritte gegen Diskriminierung, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit und Rassismus. Mehr als 70 Prozent der Niederländerinnen und Niederländer mit afro-amerikanischen oder karibischen Vorfahren sind davon überzeugt, dass das bis heute Folgen der Sklaverei sind.

Auch in den früheren Kolonien ist man skeptisch, ob sich nun grundlegend etwas am Umgang mit dem dunklen Erbe des „Goldenen Zeitalters“ ändern wird. Premier Ruttes Entschuldigung hatte dort zu heftiger Verstimmung geführt, weil die Regierung in Den Haag im Alleingang gehandelt hatte. Erwartet würden nicht nur Worte, sondern Wiedergutmachungszahlungen und Respekt von der früheren Kolonialmacht. (mh/dpa)

