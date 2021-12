Festnahme Niederländische Polizei fasst gesuchten Mörder an Grenze

Zevenaar. Die Marechaussee hat an der A3 nahe der Grenze einen international gesuchten Mörder geschnappt. Er muss noch 15 Jahre Gefängnis absitzen.

Die niederländische Polizei hat an der Autobahn Oberhausen-Arnheim (A3) einen international gesuchten Mörder festgenommen. Der in Deutschland wohnende Mann müsse noch eine 15-jährige Gefängnisstrafe absitzen, teilte die Koninklijke Marechaussee am Samstag mit.

Der Mann sei in Besitz eines gefälschten Passes gewesen. Die Polizei stoppte den Mann in der Nähe des Grenzortes Zevenaar im Rahmen der Überwachung des aus Deutschland einreisenden Verkehrs. Weitere Einzelheiten zu dem Straftäter wurden nicht genannt. (dpa)

