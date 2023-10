Niederländische Polizei entdeckt 7,7 Tonnen Kokain in Laster

Die niederländische Polizei hat bei Rotterdam sechs Männer festgenommen, die mit einem Lastwagen 7,7 Tonnen Kokain aus Belgien ins Land geschmuggelt hatten. Die Drogen waren in Bananenkisten versteckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Alarmiert wurde die niederländische Polizei den Angaben zufolge vom belgischen Zoll, der bei Ermittlungen gegen Drogenschmuggler im Hafen von Antwerpen Kokain in einem Bananen-Container entdeckt hatte.

Ermittler aus Belgien und den Niederlanden verfolgten den Lastwagen bis Bleiswijk nördlich von Rotterdam. Als die Schmuggler die Drogen ausluden, schritt eine Spezialeinheit ein und nahm den polnischen Fahrer, drei Niederländer und zwei Belgier fest.

Im Juli hatten die niederländischen Behörden im Hafen von Rotterdam in einem Bananen-Container aus Ecuador die bisherige Rekordmenge von mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt. Belgien und die Niederlande gehören neben Spanien zu den größten Umschlagplätzen für den Kokain-Schmuggel aus Südamerika nach Europa. (AFP)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.