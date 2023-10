Niederländerin im Gazastreifen getötet, Umstände noch unklar

Den Haag. Im Gazastreifen ist eine Niederländerin ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache teilten die Börden in Den Haag nicht mit. Was bekannt ist.

Eine 33 Jahre alte niederländische Frau ist im Gazastreifen ums Leben gekommen. Das teilte das Außenministerium am Sonntag in Den Haag mit. Über die Umstände des Todes der Frau wurde zunächst nichts mitgeteilt.

„Meine Gedanken sind bei ihren Familienangehörigen und anderen Nahestehenden in dieser schrecklichen Zeit“, schrieb Außenministerin Hanke Bruins Slot auf der Plattform X, vormals Twitter. Demnach gehörte sie zu 22 Menschen im Gazastreifen, die die Niederlande um konsularische Hilfe gebeten haben.

Das Ministerium bemühe sich weiter darum, eine sichere Ausreise aus dem infolge des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas abgeriegelten Gazastreifen zu ermöglichen, hieß es. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.