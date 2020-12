Neujahrsschwimmen fällt aus - So können sich Fans behelfen

Scheveningen. Es ist Tradition, dass Menschen zu Neujahr in den Niederlanden in die eiskalte Nordsee eintauchen. In diesem Jahr fällt sie wegen Corona aus.

Sich an Neujahr in eiskalte Fluten zu werfen, ist nichts für Zartbesaitete oder Frostbeulen – in den Niederlanden ist es eine feste Wintertradition. Zehntausende nehmen normalerweise am traditionellen Nieuwjaarsduik, dem Neujahrsschwimmen, teil. Überall in den Niederlanden versammeln sich Hartgesottene, um gegen Mittag bei Wassertemperaturen von etwa vier Grad in die Nordsee einzutauchen.

Am Strand von Scheveningen kommen bis zu 10.000 Teilnehmer zusammen. Eine mindestens ebenso große Menschenmenge sieht sich das Spektakel lieber aus sicherer Entfernung vom Ufer aus an und genießt dabei warme chocomel (heißen Kakao) oder erwtensoep (Erbsensuppe). In Scheveningen wird der Nieuwjaarsduik seit 1965 ausgeführt. Das erste Neujahrsschwimmen in den Niederlanden fand schon 1960 in Zandvoort statt.

Do-it-yourself-Anleitung für den Thuisduik

In diesem Jahr kann das Neujahrsschwimmen aufgrund der Corona-Pandemie an keinem der knapp 230 Austragungsorte in den Niederlanden stattfinden. Allerdings haben sich die Veranstalter vielerorts etwas anderes ausgedacht. Auf der Website des Den Haager Veranstalters können Interessierte eine Konservendose bestellen, die mit echtem Nordseewasser gefüllt ist. Am 1. Januar können sie sich dann einfach in die eigene Badewanne stellen und das Wasser über sich auskippen. Für jede bestellte Dose spendieren die Veranstalter einer niederländischen Tafel-Einrichtung zwei Dosen Erbsensuppe.

Außerdem gibt es eine Do-it-yourself-Anleitung für den Thuisduik zu Hause. Dazu braucht man ein leeres Fass, einen Balkon oder Garten, etwas Meersalz zum Auflösen, kaltes Wasser, Eiswürfel – am 1. Januar um 12 Uhr kann es losgehen.