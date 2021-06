Neuer NRZ-Podcast „An der Theke“ geht an den Start

Am Niederrhein. Im neuen NRZ-Podcast „An der Theke“ sprechen Bierliebhaber Marcus Lenzen und Redakteurin Sara Schurmann mit spannenden Gästen vom Niederrhein.

Die NRZ geht auf Sendung! Ja, richtig gelesen. Mit unserem neuen Podcast „An der Theke“ gibt’s jetzt nicht mehr nur etwas für die Augen, sondern auch für die Ohren. Das Konzept ist schnell erklärt: Bierliebhaber Marcus Lenzen und Redakteurin Sara Schurmann treffen sich in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein. Gemeinsam trinken sie ein regionales Bierchen und kommen darüber ins Plaudern.

In Folge Null lernen sich Gastgeberin und Gastgeber selbst erst einmal kennen, natürlich gemütlich bei einem Bier. Wie sind sie eigentlich hier „An der Theke“ gelandet? Und was machen sie sonst so, wenn sie nicht gerade in ein Mikro sprechen? Am Ende kommt bei dem Gespräch eine „gelungene Nullnummer“ heraus, wie sie selbst finden. Und freuen sich umso mehr auf ihren ersten, richtigen Gast: Stefan Reichmann, Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter vom Haldern Pop Festival.

Alle zwei Wochen eine neue Folge

Gemeinsam stoßen sie zwar nur über den Bildschirm mit Bier vom Brauprojekt 777 aus Voerde an, das macht das Gespräch aber nicht weniger spannend. Denn Reichmann hat aus den vergangenen 30 Jahren so einiges zu erzählen. Zum Beispiel, wie ein paar Messdiener den Grundstein für ein international renommiertes Festival legen konnten. Oder wie ein ganzes Dorf mit anpackt, damit sich sowohl die Stars als auch die Fans bei ihnen wohlfühlen.

Die nächsten Gäste des Podcasts stehen ebenfalls schon fest: Biersommelière Anja Kober-Stegemann spricht über ihre eher zufällige Begegnung mit Craftbier, die eine Kündigung ihres alten Jobs und den Kauf einer neuen Brauanlage zur Folge hatte. Und Poetry-Slammer Johannes Floehr kommt extra aus Hamburg in seine alte Heimat an den Niederrhein angereist, um zu erzählen, wieso er selbst genau sein Humor ist und in welcher Beziehung er eigentlich zu Günther Jauch steht. Reinhören lohnt sich also!

Hier können Sie unseren Podcast „An der Theke“ hören

Alle zwei Wochen gibt es freitags eine neue Folge. Zu hören ist der Podcast auf unserer Homepage und über Streaming-Apps wie zum Beispiel Spotify. Einfach „An der Theke“ in die Suchmaske eingeben. Um keine Folge zu verpassen können Sie den Podcast auch abonnieren.

