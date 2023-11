Neuer Gorilla im Affenpark Apenheul

Apeldoorn. Seltenes Ereignis in Apenheul: In den Affenpark in Apenheul zieht ein neuer Gorillamann ein. Das ist in über 50 Jahren erst dreimal passiert.

In wenigen Wochen wird Gorillamann Banjoko vom französischen ZooParc de Beauval in den niederländischen Affenpark Apenheul umziehen. Er übernimmt die Nachfolge des derzeitigen Gorilla-Anführers Bao Bao, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der 16-jährige Silberrücken – wie man einen männlichen Anführer einer Gorillagruppe nennt – trifft voraussichtlich Mitte Dezember in Apeldoorn ein. Ein seltenes Ereignis: In der 52-jährigen Geschichte von Apenheul ist es erst das vierte Mal, dass eine bestehende Gorillagruppe einen neuen Anführer bekommt.

Banjoko ist 17 Jahre alt und soll in Apenheul erstmals eine Gruppe mit weiblichen Gorillas anführen. Foto: Parc de Beauval

Seit 2018 führt Bao Bao die fünfköpfige Gorillagruppe in Apenheul an. Sie besteht aus vier Weibchen sowie seinem Sohn Kiango, der 2021 auf die Welt kam. Zwei weitere Tiere leben auf einer separaten Insel im Park. Mit stolzen 38 Jahren geht Bao Bao nun in den Ruhestand. Er hat seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Um ihm mehr Ruhe zu geben, hat man beschlossen, einen Nachfolger für den alten Silberrücken zu suchen. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Westliche Gorillas (EEP) wurden mehrere Gorillamännchen vorgeschlagen, die aufgrund ihrer Gene, ihres Alters und ihres Verhaltens gut zu den weiblichen Gorillas in Apenheul passen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Thomas Bionda, zoologischer Manager der Stiftung Apenheul und stellvertretender Koordinator des Erhaltungszuchtprogramms für Gorillas, erklärt, wie die Suche verlief: „Leider geht es den Gorillas in freier Wildbahn nicht sehr gut. Ihre Art ist vom Aussterben bedroht. Daher ist es wichtig, dass Zoos eine gesunde Gorillapopulation aufrechterhalten, die neben ihrer pädagogischen Funktion auch als Reservepopulation für die Tiere in freier Wildbahn dient. Diese Reservepopulation wird durch das EEP beaufsichtigt. Nach Absprache mit dem EEP hat unser Kurator zusammen mit einem erfahrenen Tierpfleger zwei französische Zoos besucht, um die vorgeschlagenen Gorillas kennenzulernen. Schlussendlich ist die Wahl auf Banjoko gefallen.“

Künftig zwei Gorillagruppen in Apenheul

Banjoko ist in einer sozialen Gruppe aufgewachsen, in der er sich die Führungsqualitäten seines Vaters abschauen konnte. Dank seines jüngeren Bruders ist er auch im Umgang mit Jungtieren erprobt. In den letzten zehn Jahren lebte Banjoko in einer Junggesellengruppe, bestehend aus vier jungen Gorillamännchen, deren Anführer er war. Jetzt, im Alter von fast 17 Jahren, beginnt für Banjoko ein neuer Lebensabschnitt: Er wird eine eigene Gruppe mit weiblichen Gorillas anführen.

In wenigen Wochen wird Banjoko in Apenheul erwartet. Nach seiner Ankunft wird er schrittweise an die anderen Tiere herangeführt. Bao Bao wird ebenfalls in Apenheul bleiben. Er zieht mit einigen Gorillas aus seiner Gruppe auf eine separate Insel. Sein Sohn Kiango wird ihn begleiten. In seiner neuen Umgebung kann der alte Silberrücken zur Ruhe kommen, während der junge Banjoko die andere Gruppe anführt. Besucher werden also bald zwei Gorillagruppen in Apenheul vorfinden.

Mit der Ankunft und Eingliederung des neuen Silberrückens beginnt für die Tierpfleger eine spannende Zeit. Sie werden genau beobachten, wie sich Banjoko in seiner Rolle als Anführer entwickelt und wie die anderen Gorillas auf ihn reagieren. Sowohl Banjoko als auch Bao Bao stehen vor einer großen Umstellung. Der Umzug findet im Winter statt, wenn der Zoo geschlossen ist. Aktuell kann der Park nur im Rahmen von Firmenveranstaltungen besucht werden. In den kommenden Monaten werden regelmäßig neue Updates auf der Website apenheul.de veröffentlicht. Am Freitag, den 22. März 2024, ist die Winterpause vorbei. Ab dann können Besucher den neuen Silberrücken Banjoko persönlich kennenlernen.

In freier Wildbahn

Gorillas gelten in freier Wildbahn als besonders bedroht. Mithilfe von Erhaltungszuchtprogrammen sollen die Tiere vor dem Aussterben geschützt werden. Thomas Bionda erklärt: „Das Ziel von Apenheul ist es, die Liebe der Besucher zur Natur und zu den Tieren zu fördern. Wir betrachten die Gorillas als Botschafter für ihre Artgenossen in der Wildnis. Indem wir die Besucher über die Bedrohung der Tiere aufklären, wollen wir sie für einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt sensibilisieren. Damit diese faszinierende Tierart auch in freier Wildbahn noch lange erhalten bleibt.“

Apenheul engagiert sich nicht nur im niederländischen Apeldoorn für das Wohlergehen der Affen, sondern auch weltweit. Zu diesem Zweck wurde der Apenheul Naturschutzfonds (Natuurbehoudfonds, kurz ANF) gegründet. ANF-Direktorin Iris de Winter sagt: „Wir unterstützen ein Forschungsprojekt über Westliche Flachlandgorillas im Kongo. Unsere Forschung konzentriert sich darauf, das Wissen über die genetische Vielfalt und den Gesundheitszustand dieser vom Aussterben bedrohten Art zu erweitern. Die Bedeutung unserer Forschung geht weit über die Wissenschaft hinaus; sie ist eng verbunden mit dem Schutz der Gorillapopulation vor Wilderei. Die fortwährende Anwesenheit von Forschern wirkt abschreckend auf Wilderer. Obwohl die Population an vielen Orten rückläufig ist, lässt sich jüngst ein Wachstum der Flachlandgorillapopulation in unserem Forschungsgebiet beobachten. Diese Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit von Langzeitstudien bezogen auf den Natur- und Artenschutz.“

Winterpause

Der Affenpark in Apenheul ist über den Winter geschlossen und öffnet wieder am 22. März 2024. Weitere Infos unter https://apenheul.de/

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein