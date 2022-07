Neue und alte Meister in Den Haag

Den Haag. Zum 200. Geburtstag des Mauritshuis haben sich 16 Fotografinnen und Fotografen inspirieren lassen und Neues erschaffen.

Die Erleichterung ist Martine Gosselink, Direktorin des Mauritshuis, deutlich anzumerken. Rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Museums, das in Den Haag die Königliche Gemäldegalerie beherbergt, ist die aktuelle Pandemielage entspannt genug, dass ein spannendes Jubiläumsprogramm aufgelegt werden kann. „Eine Kunstgalerie ohne Publikum, das ist einfach nur leere Fläche“, so Gosselink. Die Pandemie habe gelehrt was wegfällt, wenn keine Besucherinnen und Besucher durch die Gänge streifen.

Wobei: Für eines der Highlights des Geburtstagsprogramms, die Ausstellung „Flash | Back“, die noch bis zum 16. Oktober zu sehen ist, wurde eben dieser Umstand eines menschenleeren Museums zur Tugend gemacht. 16 Fotografinnen und Fotografen haben sich von Werken der alten Meister Rembrandt, Vermeer und Co. inspirieren lassen und Neues erschaffen. Dafür konnten sie sich ungestört Zeit nehmen und ohne hektisches Treiben um sie herum die Kunst in Augenschein nehmen.

Für den Fotografen Anton Corbijn war es ein spannendes Erlebnis, das Mauritshuis ohne weiteres Publikum erleben zu können. „Ein Museum außerhalb der Öffnungszeiten zu erkunden, das ist immer besonders.“ Seine Wahl fiel schließlich auf das Werk „Twee Afrikaanse mannen“ (Zwei afrikanische Männer). „Ich habe mich für einen Rembrandt entschieden, den ich bislang noch nicht kannte. Es ist ein Gemälde, auf dem zwei afrikanische Männer zu sehen sind. Ich bin momentan häufig für meine Arbeit in Afrika und fand es deswegen faszinierend.“

Corbijn zog die scheinbar besondere Beziehung der abgebildeten Personen an. „Mir ging es um die Intimität der beiden Männer.“ Diesen Aspekt versuchte er auch in seiner Interpretation herauszuarbeiten. Er lichtete zwei afrikanische Männer in Kenia ab. Welche Beziehung beide zueinander haben? Dies lässt Corbijn offen.

„Dies war das erste Mal, dass ich mich mit einer Arbeit komplett auf ein Kunstwerk allein bezogen habe“, berichtet der Fotograf Kevin Osepa. „Ich fand es interessant, welche neue Wirkung Symbole durch die Zeit bekommen.“ Ospina nahm sich „Studie von zwei brasilianischen Schildkröten“ von Albert Eckhout zum Vorbild, ein Gemälde, das auf einer Reise des Künstlers in der einstigen Kolonie Niederländisch-Brasilien entstand.

Von diesem Bild, „Studie von zwei brasilianischen Schildkröten“ von Albert Eckhout, ließ sich Kevin Osepa inspirieren. Foto: Marcel Sroka

Auch Ospina reiste für sein Motiv, wurde schließlich auf den Niederländischen Antillen fündig. Er setzte für sein Foto, betitelt „Zèh“, einen Säugling in den Mittelpunkt. Umgeben ist dieser von einem Kreis aus Salz, der ihn vor einem bösen Geist, verkörpert durch einen Leguan, beschützen soll. „Das Kind ist noch sauber und rein“, so Ospina. Es ist noch vollkommen unberührt von der kolonialen Vergangenheit.

Ein spannender Blick hinter die Kulissen der modernen Landwirtschaft gelang Kadir van Lohuizen. Der Kontrast zum Zustand, den Paulus Potter 1647 in seinem Gemälde „De stier“ festhielt, könnte kaum größer sein. Während die Technologie heutzutage festen Einzug in die Ställe gehalten hat und automatische Melkanlagen mit dem iPhone gesteuert werden können, kam es im 17. Jahrhundert auf Handarbeit an. „Stadtbewohner haben starke Meinungen über Landwirte, wissen aber nichts über die Besonderheiten der Landwirtschaft. Zur selben Zeit trinken wir aber alle Milch und essen Käse ohne uns Gedanken zu machen“, so van Lohuizen.

Darum möchte er eine Diskussion anstoßen, so wie die 15 anderen Fotografinnen und Fotografen in dieser überaus sehenswerten Ausstellungen auch.

Sonderprogramm

Das Museum Mauritshuis, zentral in Den Haag in unmittelbarer Nähe zum Parlamentsgebäude (dem „Binnenhof“) gelegen, beherbergt seit 1822 die Königliche Gemäldegalerie.

Noch bis zum Januar 2023 dauert das Festprogramm zum 200. Geburtstag mit verschiedenen Ausstellungen an. Von Juli bis August wird etwa ein besonderes Augenmerk auf Jan Vermeer gelegt, der unter anderem „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ erschaffen hat.

Weitere Informationen gibt es online auf der Webseite des

Museums unter www.mauritshuis.nl/de.

Die Reise in die niederländische Hauptstadt wurde von „The Hague & Partners“ unterstützt, dem Marketing-, Tagungs- und Wirtschaftsbüro der Stadt Den Haag.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein