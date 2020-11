Neu-Düsseldorferin zeigt die private Seite von Toni Turek

Sie wusste ja nicht, worauf sie sich einließ, damals vor acht Jahren, als sie einen gewissen Oliver Turek kennenlernte. Für Heike Schurig, die gerade in einem Hotel in Berlin ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau machte, bestand der Bezug zum Fußball darin, dass ab und zu die Kicker vom FC Union vorbeischauten.

Doch einige Zeit später begriff Heike Schurig, dass sie nicht nur mit einem Düsseldorfer verheiratet war, sondern plötzlich einen Fußballgott in ihrer Ahnengalerie hatte: Toni Turek, der Held von 1954, der Hüter des Tores, dessen Paraden zum ersten WM-Titel für Deutschland führten.

„Toni, du bist ein Teufelskerl, Toni, du bist ein Fußballgott“, rief damals Radiomoderator Herbert Zimmermann voller Emphase aus und musste sich vorhalten lassen, dass derlei Vergleiche sich für so etwas profanes wie einen Fußballspieler nicht ziemten. Kaum vorstellbar heute, wo mittlerweile jeder mittelbegabte Kicker mit leicht überdurchschnittlicher Vereinstreue zum Fußballgott ausgerufen wird - wobei Kicker doch allerhöchstens ein Götze sind – siehe WM 2014.

Auf dem Dachboden lagen die Originalkoffer der WM-Reise von 1954

Ein Jahr später, 2015, wurde aus der Berlinerin Heike Schurig die Neu-Düsseldorferin Heike Turek, die sich ihren Schwiegeropa so aneignete, wie man eben Familiengeschichte ausgräbt: Auf dem Dachboden ihres Hauses lagen noch drei Koffer, einer davon wahrhaftig und tatsächlich jener, mit dem Turek seinerzeit in die Schweiz reiste.

Was von einem Leben als WM-Torhüter übrigbleibt. Blick in den Reisekoffer Toni Tureks. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Und darin: Briefe, Schreiben, Fotos, Zeitungsausschnitte, die persönlichen Erinnerungen halt an einen Fußballgott, der ein sehr menschliches Kind seiner Zeit war.

Oliver Turek hat nur noch diffuse Erinnerungen an den Opa Turek, der seinen Lebensabend in Kaarst beschloss. An „Sonntagsbesuche mit gemeinsamem Spielen und Ovomaltine-Trinken“, erinnert er sich. Und Toni, der gelernte Kraftfahrer, hatte zeitlebens ein Faible für Autos. „Das letzte Geschenk waren Spielzeugomnibusse. Ein gelber für mich und ein roter für meinen Bruder, da lag er schon im Krankenhaus“, erinnert sich Oliver Turek. Folgerichtig hält er das Andenken an Opa auch mit dem Autokennzeichen aufrecht: TT 1954 steht auf dem Mittelklasse-Wagen vor dem zweigeschossigen Haus in Heerdt. Im ersten Stock leben des Torwarts Sohn Hans-Jürgen mit seiner Gattin Ursula, unterm Dach sind Oliver, Heike und die beiden kleinen Töchter zuhause.

Also hat Heike Turek mit den Schwiegereltern die alten Alben durchgeblättert, sie hat Kollegen von der Rheinbahn getroffen und sich die Filme und Dokumentationen rings um das „Wunder von Bern“ angesehen. Im Buch jedoch landete kein Held, kein Fußballgott, sondern der Mensch.

„Toni Turek – Freund, Familienmensch, Kollege“ heißt das Buch, das aus ihrer Auseinandersetzung mit dem Schwiegeropa entstanden ist, den sie allerdings nie persönlich kennengelernt hat. „Ich wollte ein Buch zum Schmökern, Schauen, Blättern“, erzählt sie.

Ein öffentliches Familienalbum mit zwölf Kapiteln

Eine Art öffentliches Familienalbum ist daraus geworden, das in zwölf Kapiteln erzählt von Anton Turek aus Erkrath, der irgendwann, weil man ja neben dem Hobby Fußball auch noch seinen Lebensunterhalt verdienen musste, bei der Rheinbahn in Düsseldorf als Kraftfahrer anfing.

Schöne Geschichten also, die Heike Turek da zusammengetragen hat – und noch schönere Bilder. „Eigentlich wollte ich aus den Fotos zunächst eine Ausstellung machen“, erzählt Heike Turek, Ziel war der hundertste Geburtstag Toni Tureks, doch der Zeitplan ließ sich nicht halten. Dann dachte sie daran, aus dem Material den Katalog zur Ausstellung zu gestalten und später dann wurde daraus das Buchprojekt.

Anfang 2018 hat sie angefangen, als sie gerade schwanger war mit ihrer zweiten Tochter. „Man muss dranbleiben, trotz Schlafdefizit und allen. Jeden Tag habe ich mir mindestens eine halbe Stunde genommen“, sagt Heike Turek. Nach gut einem Jahr war das Werk dann fertig und einen Verlag fand sie auch – der in Düsseldorf beheimatete Grupello-Verlag nahm sich der Arbeit an.

Ein weiteres Buchprojekt ist bereits in Planung - aber nichts mit Fußball

„Wir mussten die Bilder alle noch einmal scannen“, erzählt sie – und ihre Textbeiträge hat sie auch noch einmal ausgeweitet. Jetzt ist es auf dem Markt, der Verlag hat die Auflage erwartungsvoll noch einmal nach oben geschraubt und die Resonanz ist positiv.

Und sie hat auch schon das nächste Projekt, irgendwo zwischen der Ausbildung zur Erzieherin, die sie gerade macht und dem Familienleben mit Mann und zwei Töchtern. Es soll wieder ein Düsseldorfer Thema werden, sagt sie, die Kunstgeschichte gibt ja auch jede Menge her und das juckt die Absolventin eines Bachelor-Studiums in Kunstgeschichte und Kunstmanagement.

Die „Toni-Turek-Bahn der Rheinbahn, hier bei einer Spendensammlung für das mittlerweile errichtete Turek-Denkmal an der Düsseldorfer Arena. Foto: Rheinbahn

Und klar, im Stadion war sie mittlerweile auch, gehört ja quasi zur Recherche. In der letzten Saison, als man noch durfte, mit Mann und den Töchtern Lea und Annabelle. Es gab ‘ne Klatsche gegen die Bayern, „aber die Stimmung und die Treue der Fans zur Fortuna – das hat mir gefallen“, sagt sie. Sie will bald mal wieder hin, wenn es denn möglich ist. Ihr Wort in des Fußballgottes Gehörgang.

Der DFB zahlte für den WM-Spieler Turek: 18,49 Mark pro Tag

Düsseldorfs Nahverkehrsunternehmen, die Rheinbahn, hält das Andenken ihres wohl berühmtesten Angestellten in Ehren: Zu Fortunaspielen – wenn sie vor Publikum stattfinden dürfen – fährt eine „Toni-Turek-Bahn“, die an den Torhüter erinnert, der sich vom Kraftfahrer zum Leiter der Registratur hocharbeitete: 27 Jahre war er Rheinbahner, länger als seine Fußballkarriere dauerte. Er war ja erst 38, als die Karriere endete, da war die Rente ja noch lange nicht in Sicht.

Wie für etliche seiner Mannschaftskameraden bei der Fortuna lieferte Mannesmann oder Rheinbahn den Brotjob. Damals gab es fürs Fußballspielen (fast) kein Geld, die Kicker mussten auch arbeiten, Training war nach Feierabend, und in den Schichtplänen musste man halt geschickt um die Termine des Spielplans in der Oberliga herumblättern. Für die WM 1954 erstattete der DFB 18,49 Mark für jeden Tag Verdienstausfall.

So lieferte die Rheinbahn auch die Bühne für die Buchpräsentation: Klaus Klar, heute Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor, hat in seinem ersten Ausbildungsjahr Toni Turek noch kennengelernt. Und hatte, wie so viele Rheinbahner jener Zeit, Respekt vor dem berühmten Kollegen mit dem festen Händedruck mit der „schaufelgroßen Torwandhand“. Spätestens dann, wenn das Telefon klingelte und am anderen Ende ein gewisser Herr Herberger war. Oder Männer, die sich mit „Rahn“ oder „Walter“ meldeten.

Heike Turek - „Anton ,Toni‘ Turek: Familienmensch, Freund, Kollege“, Grupello-Verlag, 172 Seiten, gebunden, 20 Euro, ISBN 978-3-89978-350-6