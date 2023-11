Natur statt Shopping: Dille & Kamille geht in den Wald

Utrecht. Green statt Black Friday: Der niederländische Händler Dille & Kamille macht am 24. November die Shops dicht, die Beschäftigten gehen in den Wald.

Am Black Friday, Freitag, 24. November, schließt Dille & Kamille wieder die Türen aller Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und Belgien und auch den Online-Shop. An diesem Tag krempeln die Beschäftigten von Dille & Kamille die Ärmel hoch und helfen mit, an verschiedenen Orten in den Niederlanden Food Forests (Waldgärten) anzulegen.

Green Friday

An dem Tag, an dem Konsumenten und Konsumentinnen weltweit mit Rabatten und Sonderangeboten zum Kaufen animiert werden sollen, wird Dille & Kamille am 24. November die Türen aller Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und Belgien sowie den Online-Shop schließen. An diesem Tag gehen die Beschäftigten nach draußen und arbeiten in Zusammenarbeit mit der niederländischen Stiftung Voedselbosbouw Nederland in Waldgärten. Auch die Kundinnen und Kunden von Dille & Kamille werden inspiriert, am Green Friday etwas für die Natur zu tun, statt shoppen zu gehen.

Beim Green Friday packen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dille & Kamille mit an. Foto: Dille & Kamille

Dille & Kamille adoptiert einen Waldgarten

Dille & Kamille betrachtet Waldgärten (Food Forests) als wunderbare Initiative, die Landwirtschaft und Natur für die nachhaltige Lebensmittelproduktion verbindet, Artenvielfalt fördert und dadurch die Umweltbelastung minimiert. Seit diesem Jahr hat Dille & Kamille einen Waldgarten adoptiert, dessen Ernte schließlich zu Produkten wie Marmelade, Sirup und Kosmetika verarbeitet werden soll.

Hans Geels, Geschäftsführer: „Waldgärten sind nicht nur gut für die Natur, sondern auch für die Gemeinschaft und zukünftige Generationen. Unser Waldgarten in Schijndel ist ein Versprechen an die Zukunft, ein Ort, an dem Menschen lernen und die reiche Vielfalt der Natur genießen können.“

Die wesentlichen Dinge

Dille & Kamille wurde 1974 von Freek Kamerling gegründet, um der aufkommenden Wegwerfgesellschaft mit „natürlicher Schlichtheit“ etwas entgegenzusetzen. Seitdem trifft Dille & Kamille wesentliche Entscheidungen, wenn es um Natur und Nachhaltigkeit geht. Green Friday ist daher für das niederländische Familienunternehmen mehr als nur ein verkaufsfreier Tag. Es ist eine Gelegenheit, in die Zukunft unseres Planeten zu investieren und gemeinsam etwas zu bewirken. Dille & Kamille glaubt fest an die Kraft dieser kollektiven Aktion und hofft, dass andere dazu inspiriert werden, bewusstere Entscheidungen zu treffen, nicht nur am Green Friday, sondern jeden Tag.

Mehr Informationen finden sich hier

Am Freitag, den 24. November, können Interessierte auf Instagram @dilleenkamille_DE live verfolgen, wie die Beschäftigten von Dille & Kamille in den Waldgärten helfen.

