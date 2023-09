Natur: Nachhaltiger Pflanzenmarkt in Gelderland

Am Sonntag, 1. Oktober, lockt Naturfreunde der erste „nachhaltige Pflanzenmarkt“ nach Vorden in Gelderland.

Vorden. Haben Sie einen grünen Daumen? Falls ja, sollten Sie sich diesen Termin vormerken: den „nachhaltigen Pflanzenmarkt“ am 1. Oktober in Vorden.

Der Herbst ist gekommen, und die Nachfrage nach unbehandelten, robusten und besonderen Pflanzen steigt an. Aus diesem Grund haben sich Landgoed De Wiersse und Gardeners’ World zusammengeschlossen, um den „ersten nachhaltigen Pflanzenmarkt“ zu veranstalten. Dieser findet am Sonntag, 1. Oktober (10 bis 16.30 Uhr) auf dem schönen Anwesen De Wiersse in Vorden (Provinz Gelderland, ca 35 Kilometer nördlich von Emmerich) statt.

Gärtner finden eine umfangreiche Auswahl an biologischen Rosen bis hin zu unbehandelten Stauden, von Pflanzkartoffeln bis zu biologischem Saatgut, von einheimischen Pflanzen bis hin zu handwerklich gezogenen (Obst-) Bäumen und Pflanzen für den Erntegarten.

Neben der vielfältigen Auswahl bietet der „erste nachhaltiger Pflanzenmarkt“ auch spannende Vorträge von Züchtern, die Experten in ihrem Fachgebiet sind. Diese Vorträge behandeln unter anderem besondere Anbaumethoden und einzigartige Pflanzengruppen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Im Kutschhaus von Landgoed De Wiersse können Besucher Kaffee, Tee und hausgemachten englischen Kuchen genießen, während leichte Mahlzeiten für diejenigen zur Verfügung stehen, die etwas mehr möchten. Der Eintrittspreis für den “ersten Nachhaltigen Pflanzenmarkt“ entspricht dem regulären Eintrittspreis für die Gärten, wo Besucher auch die Gelegenheit haben, herumzuschlendern und die Gärten zu bewundern.

Erster Nachhaltiger Pflanzenmarkt auf dem Landgoed De Wiersse, Vorden, Gelderland; Sonntag, 1. Oktober 2023, 10 bis 16.30 Uhr. Kartenverkauf: www.dewiersse.com/plantenmarkt.

Über Landgoed De Wiersse

Eingebettet in die Achterhoek-Landschaft liegen die zauberhaften Gärten des Landgoed De Wiersse. Hier erlebt der Besucher Gartenkunst, wie sie in England, Frankreich oder Italien zu finden ist, jedoch in diesem Fall direkt mit der umgebenden Landschaft verbunden. Die Gärten zeichnen sich durch abwechslungsreiche Ausblicke und romantische Formen aus. Mit Bächen und Teichen, einheimischen Pflanzen und Farnen, einer gewundenen Buchenlaube, Brücken, Brunnen und Statuen bieten die Gärten an jeder Ecke eine Überraschung. Rund um die Gärten erstrecken sich 32 Hektar Landschaftspark. Das Anwesen wird seit 1678 von der Familie bewohnt und verwaltet, was für eine seltene Kontinuität gesorgt hat. Weitere Informationen finden Sie hier.

