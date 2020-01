Nashorn kam in Arnheim zur Welt

Am Donnerstag um 17.40 Uhr kam im Königlichen Burgers‘ Zoo ein Breitmaulnashorn zur Welt – das elfte seit 1998. Das Männchen macht einen gesunden Eindruck und sorgt nicht nur wegen seines niedlichen Anblicks für Aufsehen: der Arnheimer Tierpark gehört nach seiner Geburt zu den europäischen Top 5 der Nashornzüchter. In Europa gibt es insgesamt 90 Zoos, in denen Breitmaulnashörner leben.

Mama und Baby Nashorn sind wohlauf. Foto: Burger’s Zoo

Mit der Geburt des Breitmaulnashornmännchens leben nun insgesamt acht dieser Säugetiere im Burgers‘ Zoo: ein ausgewachsenes, 27 Jahre altes Männchen, drei ausgewachsene Weibchen im Alter von 32, 19 und 16 Jahren, vier Jungtiere im Alter von 2,5 Jahren, einem Jahr, zehn Monaten und vier Monaten und natürlich der neueste Zuwachs. Das 19-jährige Weibchen ist die Mutter des Neugeborenen.

Europäische Top 5 der Nashornzüchter

Untersuchungen des Burgers’ Zoo zeigen, dass der Arnheimer Tierpark mit dieser Geburt zu Europas fünf erfolgreichsten Nashornzüchter zählt. Der Serengeti-Park Hodenhagen (Deutschland), der Knowsley Safari Park (England), der ZSL Whipsnade Zoo (England) und der Safaripark Beekse Bergen (Niederlande) machen das Quintett vollständig. Europa zählt insgesamt 90 Tierparks, in denen Breitmaulnashörner gehalten werden.

Warum die Zucht schwierig ist

Längst nicht alle ausgewachsenen Männchen sind auch zeugungsfähig, außerdem kommt es bei Nashornweibchen häufiger zu Zystenbildung an den Uterushörnern. So kann das Sperma nicht mehr zur Eizelle vordringen oder die Eizelle sich nicht vom Eierstock lösen. Manchmal passt die Eizelle auch aufgrund der Zyste nicht mehr durch den Eileiter oder kann sich nicht mehr in der Gebärmutter einnisten. Ein weiteres Problem besteht darin, dass junge Weibchen von ihrer Mutter hormonal unterdrückt werden können. In dieser Situation werden junge Weibchen erst fruchtbar, wenn sie in einen anderen Tierpark gebracht werden.