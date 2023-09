Nashorn aus dem Burgers’ Zoo in Arnheim zieht nach Litauen

Arnheim. Aus den Niederlanden nach Litauen. Für ein Nashorn aus dem Burgers’ Zoo in Arnheim ist nach Kaunas gezogen. Hier der Bericht über den Transport.

Am Dienstag, 26. September, stand ein spannender Augenblick für die europäische Zoopopulation der Breitmaulnashörner bevor: Ein fast zweieinhalb Jahre altes Breitmaulnashorn machte sich von Arnheim aus auf den Weg in Richtung Litauen. Das Männchen wurde in Arnheim geboren und reist im Rahmen des europäischen Populationsmanagementprogramms in den Tierpark im litauischen Kaunas. Burgers‘ Zoo spielt als einer der fünf erfolgreichsten Breitmaulnashornzüchter in Europa seit Jahren eine wichtige Rolle für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Art.

Das tonnenschwere Tier ist sicher in der Transportbox angekommen. Foto: Burgers’ Zoo

Die Tierärzte, Biologen und Tierpfleger im Burgers‘ Zoo haben viel Erfahrung mit Nashorntransporten. Am Tag des Transports wird die speziell angefertigte Transportbox vor die Stalltür gestellt. Der Dickhäuter erhält vom Tierarzt eine leichte Sedierung und kann anschließend ganz entspannt in die Box trippeln. Der Tierarzt bringt den grauen Riesen später wieder zu vollem Bewusstsein.

Gemeinsam für den Erhalt der Breitmaulnashörner

Breitmaulnashörner sind eine vom Aussterben bedrohte Art, für die es seit vielen Jahren ein europäisches Populationsmanagementprogramm innerhalb des europäischen Zooverbandes EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) gibt. Dieses Programm wird von den Niederlanden aus koordiniert und zielt darauf ab, die genetische Vielfalt innerhalb der europäischen Zoopopulation in Zukunft zu wahren.

Nächster Stopp: Kaunas in Litauen. Foto: Burgers’ Zoo

Ein Nashorn geht auf Reisen

Die ostafrikanische Savanne von Burgers‘ Safari beherbergte bislang eine Gruppe von sechs Breitmaulnashörnern: ein erwachsenes Männchen im Alter von 31 Jahren, drei erwachsene Weibchen im Alter von 35, 22 und 19 Jahren und zwei junge Männchen im Alter von fast 2,5 und knapp über 1,5 Jahren. Die Weibchen im Alter von 22 und 19 Jahren haben in Arnheim bereits mehrere Jungtiere zur Welt gebracht.

Das ältere der beiden Jungtiere wurde am Morgen des 26. September auf eine aufregende Reise von den Niederlanden nach Litauen geschickt. Dort wird es im Tierpark der Stadt Kaunas untergebracht und hoffentlich langfristig für Nachwuchs sorgen. Somit bleibt dem Burgers‘ Zoo eine muntere Truppe von fünf tonnenschweren Breitmäulern erhalten.

