Duisburg. Bis in die 90er-Jahre wurden Bahnstrecken stillgelegt. Jetzt besinnt man sich: In Duisburg ist eine neue S-Bahnlinie im Gespräch. Nicht nur dort.

Nahverkehr: Wo der VRR alte Bahnstrecken reaktivieren will

Online-User „Ärwin“ kommentiert den Zeitungsbericht über die S-Bahn-Pläne in Duisburg mit Jubel: „Schritt in die richtige Richtung! So macht man ÖPNV attraktiv!“ An diesem Freitag wollen ein Bündnis mehrerer Städte, der Kreis Wesel und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Rathaus in Duisburg eine Vereinbarung schließen, um eine alte Bahnstrecke zu reaktivieren: Es geht um die „Walsum-Bahn“. Sie soll möglichst schon in wenigen Jahren den Duisburger Norden ans S-Bahnnetz anschließen.

Nicht nur diese alte Bahnstrecke von Walsum nach Oberhausen, auf der 1983 der letzten Personenzug im Linienbetrieb und später nurmehr Güterzüge verkehrten, ist aktuell im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wieder im Gespräch. Insgesamt 17 Projekte sind mehr oder minder derzeit in der Politik an Rhein und Ruhr in der Debatte., sagt Lothar Ebbers, Sprecher der Fahrgastvereinigung ProBahn NRW. Es geht um Bahnstrecken, die vor Jahrzehnten auf dem Bahn-Fahrplan standen und die für den Personenverkehr vor Jahren als „unrentabel“ gestrichen wurden.

Über 750 Kilometer Bahnstrecke sind in NRW seit 1990 verloren gegangen

Über 750 Kilometer Bahnstrecken sind seit den 1990er Jahren laut Zahlen des Bundesverkehrsministeriums alleine in NRW verloren gegangen. „Für sich ist das nicht so viel, aber die Wirkung auf das Bahnnetz war gewaltig“, sagt Rolf Swoboda von der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) in Witten: „Es wurden jede Menge Sackgassen und Strecken-Stummel geschaffen“.

So fehlten etwa auf der Verbindung Köln-Lüdenscheid nur 20 Kilometer für einen durchgehenden Linienbetrieb, sagt Swoboda. 1986 eingestellt, wurde die „Volmetalbahn“ (jetzt: Oberbergische Bahn) zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2019 reaktiviert und das fehlende Gleisstück endlich ergänzt. „Vorher musste man auf der Verbindung per Bahn gut 100 Kilometer Umweg fahren und umsteigen“, sagt Swoboda.

Die Zeiten haben sich geändert, auch vor dem Hintergrund der Debatte um den Klimawandel: „ Immer mehr Menschen pendeln aus dem Umland in die Großstädte“, sagt der VRR. Aber die Straßen sind voll und die Verkehrsinfrastruktur muss mit Millionenaufwand saniert werden. „Um die Mobilität in der Region trotzdem zu sichern, müssen wir zwingend den Öffentlichen Verkehr stärken, insbesondere auf der Schiene“, heißt es in einem VRR-Bericht aus dem vergangenen Jahr.

Mehrere Kommunen im VRR wünschen sich Bahn-Anschluss

Der bisher letzte Zug im Linienbetrieb auf der einstigen „Walsum-Bahn“ fuhr im Mai 1983, Das Bild stammt aus dem Buch „100 Jahre Hochbahn“ vom Heimatverein Voerde. Foto: Archiv H.Wuwer / Verein für Heimatpflege und Verkehr in Voerde

„Menschen zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, gelingt am ehesten mit einer schnellen Schienenverbindung“, sagt Lothar Ebbers. Doch der Platz auf den bestehenden Schienen im VRR ist so gut wie ausgereizt. „Viel mehr an Angebot geht da nicht mehr“, sagt ein VRR-Sprecher. Das zeigt auch der jüngste Fahrplanwechsel, der größte seit gut 20 Jahren mit unter anderem einem neuen S-Bahn-Takt und neuen Regional-Express-Verbindungen.

Der bisherige „ÖPNV-Bedarfsplan“ des Landes NRW stammt laut Ebbers noch aus dem Jahr 2007, aber ein neuer Plan sei in Arbeit. In den vergangenen zwei Jahren haben mehrere Kommunen Wünsche für Bahn-Verbindungen angemeldet.

Einiges ist dabei, umgesetzt zu werden: Die Linie S28 (Kaarst-Düsseldorf-Mettmann) wird derzeit bis Wuppertal-Vohwinkel ausgebaut, allerdings mit großer Verzögerung. In anderer Richtung gibt es Wünsche, die Strecke bis Viersen zu erweitern.

Kamp-Lintfort kommt wieder ans Bahnnetz: „Aktuell läuft die Ausschreibung für die Erneuerung der Gleistrasse“, berichtet Stadtsprecher Jan Bergmann. Anfang Februar gibt es einen Termin mit der Deutschen Bahn. „Erst dann wird klar, ob bzw. in welcher Qualität es einen Pendelverkehr während der Landesgartenschau geben wird“. Worüber sich potentielle Bahn-Nutzer in Kampf-Lintfort freuen können: „In jedem Fall wird es 2022/23 eine Verbindung des RE44 bis nach Bottrop geben“, sagt Bergmann.

Experten müssen berechnen, ob sich eine Reaktivierung lohnt

Aufgegebene Bahnstrecke am Bahnhof Buer-Nord in Gelsenkirchen. Auch dieser Streckenteil soll reaktiviert werden. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Allen Reaktivierungen voran steht eine „Machbarkeitsstudie“, in der Experten beleuchten, inwieweit sich ein neuer Bahnbetrieb wirklich lohnt und rechnet. Laut Ebbers sind derzeit Studien in Arbeit für die Bahnstrecken Moers/Neukirchen-Vluyn und Bochum/Recklinghausen mit Stopp unter anderem in Herten und Gelsenkirchen Buer.

Neben der Walsum-Bahn ist eine Machbarkeitsstudie auch für die Bahnstrecke Dortmund-Preußen/Kamen-Bergkamen geplant, sagt Ebbers.

Auch in Kleve halten sich Hoffnungen, dass zwischen Kleve und Nimwegen demnächst wieder Züge fahren. 1991 fuhr dort der letzte Zug, seitdem Busse. Die Bahn aber könnte „eine verlässliche und schnelle Alternative zum Auto sein“, war zuletzt aus dem Nimweger Rat zu hören. Die 2018 aufgeflammte Debatte schien zwischenzeitlich schon wieder ‘tot’ .

Ratinger „Weststrecke“ muss noch warten

Auch zwischen Düsseldorf und Duisburg gibt es Hoffnungen auf eine weitere schnelle Bahn-Verbindung. „Diverse Gutachten liegen vor“, sagt Lothar Ebbers. Doch die sogenannte Ratinger Weststrecke, bis dato Güterzugverbindung, hätte aus Sicht von Ebbers so schnell keine Chance auf Verwirklichung.

„Man müsste dort zwingend ein drittes Gleis bauen“, sagt Bahn-Experte Ebbers. Doch dazu dürfte es wohl erst kommen, nachdem das notwendige zusätzliche Gleis für das geplante Rhein-Ruhr-Express-Netz auf der Hauptstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg gebaut ist. „Die Ratinger Weststrecke wird die Hauptumleitungsstrecke sein“, sagt Ebbers. Bis man sich in der Region dort über eine eventuelle neue S-Bahn-Verbindung freuen könnte, wird also noch Jahre dauern, meint Ebbers, zumal der Streckenausbau für den RRX derzeit auch Gerichte beschäftigt.

>> Ergänzung: Viele der Reaktivierungspläne im Bereich des VRR hängen noch in der Luft oder sind bis dato nicht über das Stadium des Vorschlags hinausgekommen: