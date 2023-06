Gian Colangelo ist im Hof van Cartesius als Gartendesigner tätig und bietet Touren an.

Niederlande Nachhaltig: eine grüne und kreative Oase in Utrechts Norden

Utrecht. Alternatives Leben und Arbeiten – wer träumt nicht davon. Im Hof van Cartesius in Utrecht ist das Realität. Wir haben uns das Konzept angeschaut.

Mit der S-Bahn von Centraal raus in Richtung Norden, nach einer Station in Zuilen aussteigen – und Utrecht hat ein ganz anderes Gesicht. Keine historische Altstadt mehr, sondern frühere Industrie prägt den Eindruck von der Vlampijpstraat, in der sich dennoch eine besondere grüne Oase befindet: der Hof van Cartesius.

Alles wirkt wie in einer Hippie-Kommune: Irgendwie zusammengewürfelte Häuser, kleine Grünanlagen, in denen der Vorsitzende eines deutschen Schrebergartenvereins einen Kollaps kriegen würde.

Die Gebäude im Hof van Cartesius bestehen aus gebrauchten Materialien. Foto: heiko buschmann / nrz

Alles wird wiederverwendet

Als Charlotte Ernst im Jahr 2017 zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro FLUX damit beginnt, hier die ersten beiden Pavillons zu entwerfen, stellt sie die Welt des Bauens auf den Kopf. Für die Gebäude werden ausschließlich gebrauchte Materialien verwendet, Fassaden, Dächer Fenster und Türen haben vorher schon einmal ein Leben gehabt und wurden von anderen Stellen in Utrecht an den Hof van Cartesius gespendet.

Inzwischen ist daraus ein Ort geworden, an dem über 100 kreative und nachhaltig handelnde Unternehmer ihre Vision von einem unabhängigen Wirken ausleben: (Second-Hand-Möbeldesigner, Künstler, eine Friseurin, auch die Klimaschützer von Extinction Rebellion haben hier ihr Büro. Das Hofrestaurant bietet ausschließlich vegane Speisen an – ein Teil der Zutaten wächst direkt vor der Tür.

Weitere Infos: www.hofvancartesius.nl. Auf Anfrage gibt es auch geführte Touren auf Englisch.

