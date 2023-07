Nach Sprung vom Partyschiff – Gekündigter bleibt angestellt

Düsseldorf/Köln. Ein Trainee machte 2022 bei einer Betriebsfeier auf dem Kölner Rhein den Schwimmer – und klagte gegen die Kündigung. Jetzt gibt es eine Einigung.

Ein Arbeitnehmer, der nach einer Betriebsfeier in den Rhein sprang und später fristlos gekündigt wurde, darf im Unternehmen bleiben. Beide Parteien schlossen am Dienstag vor dem nordrhein-westfälischen Landesarbeitsgericht in Düsseldorf einen Vergleich, wie ein Sprecher sagte. Das Unternehmen der Aufzugsbranche hatte im Sommer vergangenen Jahres eine Betriebsfeier auf einem Restaurant- und Partyschiff am Kölner Rheinufer veranstaltet.

Dabei soll der Mann, der seit Anfang 2021 als Trainee in der Firma beschäftigt war, auf der Toilette von einer Reinigungskraft beim Konsumieren eines weißen Pulvers beobachtet worden sein. Danach sprang er in den Rhein und schwamm um das Schiff herum. Nach seiner Rückkehr auf das Boot gab er demnach an, Spaß haben zu wollen. Den Konsum von Drogen bestritt er.

Mann springt von Partyschiff auf dem Rhein: Fristlose Kündigung aufgehoben

Die Firma kündigte dem Mann trotzdem im September 2022 fristlos. Sie begründete das damit, dass er mit seinem Verhalten massiv den Betriebsfrieden gestört habe. Zudem habe er sich selbst und andere erheblichen Gefahren ausgesetzt, weil die Strömung im Rhein an der Anlegestelle sehr stark sei und dort reger Schiffsverkehr herrsche.

Lesen Sie auch: Darum ist das Baden und Planschen im Rhein so gefährlich

Der Mann klagte gegen die Kündigung vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf - mit Erfolg. Das Gericht erklärte die Kündigung mangels ordnungsgemäßer Anhörung des Betriebsrats für unwirksam. Hiergegen ging der Betrieb vor dem Landesarbeitsgericht in Berufung.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf: Abmahnung als richtiges Mittel zur Sanktion

Dieses schätzte den Vorfall dem Sprecher zufolge anders als die Vorinstanz als Pflichtverletzung des Manns ein. Allerdings wäre eine Abmahnung das richtige Mittel zur Sanktion gewesen, befand das Landesarbeitsgericht.

Da der Mann weiter in dem Unternehmen arbeiten wollte, einigten sich die beiden Parteien demnach auf einen Vergleich. Er bekommt eine Abmahnung wegen Störung des Betriebsfriedens, das Arbeitsverhältnis bleibt allerdings bestehen. (afp)

Oft gelesene Texte aus NRW finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein