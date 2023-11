Nach Protest: Schiphol-Flüge werden vorerst nicht reduziert

Politische Kehrtwende: Die niederländische Regierung wird nach internationalen Protesten vorerst doch nicht die Flugbewegungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol verringern.

Diese Maßnahme sei vorerst ausgesetzt worden, teilte der niederländische Minister für Infrastruktur, Mark Harbers, dem Parlament in Den Haag mit. Ursprünglich sollte die Zahl der Flüge im nächsten Jahr von maximal 500.000 auf rund 460.000 reduziert werden.

Der Minister sprach von einer „bitteren Pille“. Die Regierung im Nachbarland halte aber langfristig an dem Plan fest. Um Klima, Natur und Anwohnende zu schützen, müsse der Flughafen kleiner werden. Doch jetzt gebe es unter anderem von der EU-Kommission und den USA rechtliche Einwände.

Die US-Regierung hatte Protest eingelegt, da von der Reduzierung auch amerikanische Fluggesellschaften getroffen würden. Auch die Landerechte für die niederländische Flugggesellschaft KLM in den USA waren gefährdet. Auch die EU-Kommission äußerte rechtliche Bedenken, da die Reduzierung nicht im Einvernehmen mit dem Luftfahrtsektor getroffen worden seien.

Der Flughafen Schiphol und Anwohnenden bedauerten die Entscheidung. Fluggesellschaften reagierten dagegen erleichtert. Sie hatten gegen die Kürzungen vor Gericht geklagt. Darüber muss nun das höchste Gericht des Landes entscheiden. (dpa)

