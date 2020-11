Nach dem Tod in einer Kita: Prozess gegen Erzieherin startet

Nach einem Vorfall in einer Kindertagesstätte in Viersen ist die dreijährige Greta in einer Klinik gestorben. Der Prozess gegen eine 25-jährige Erzieherin aus Geldern beginnt nun.

Viersen/Mönchengladbach. Eine 25-Jährige muss sich im Fall Greta aus Viersen wegen Mordes und der Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun Fällen verantworten.

An jenem Dienstag im April war die kleine Greta das einzige Kind in der coronabedingten Notgruppe der Viersener Kita Steinkreis. Eine Stunde und 25 Minuten nach Beginn des Mittagsschlafs gab es Alarm. Sie bekomme das Kind nicht wach, sagte eine Erzieherin. Diese Frau sitzt ab Dienstag im Landgericht von Mönchengladbach auf der Anklagebank. Der Vorwurf lautet: Mord und Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun Fällen.

Die 25-Jährige soll laut der Anklage der Dreijährigen den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Auch in weiteren Kitas in der Region, in Krefeld, Kempen und Tönisvorst, soll sie seit August 2017 jeweils ein Kind teils mehrfach attackiert haben, so dass die Kleinen Atemwegsprobleme bekamen und teils leblos waren. Das Motiv der Angeklagten ist unklar, die Anklage spricht von heimtückischer Tötung.

19 Verhandlungstage bis Anfang März eingeplant

Das Schwurgericht in Mönchengladbach hat 19 Verhandlungstage bis Anfang März eingeplant, um den aufsehenerregenden Fall zu verhandeln. Mehr als 20 Zeugen sollen gehört werden.

Nebenkläger sind die Mutter der mutmaßlich ermordeten Greta und zwei der laut Anklage geschädigten Jungen aus Krefeld und Kempen am Niederrhein. Gretas Mutter wird von der Rechtsanwältin vertreten, die unter anderem derzeit den Prozess im Fall Marvin aus Duisburg begleitet. Der Junge soll hundertfach sexuell missbraucht worden sein.

Der Fall Greta bekam auch eine politische Dimension: In einer Sondersitzung des Landtags im Juni forderte Lorenz Bahr, leitender Dezernent des Landesjugendamts, dass Notarzteinsätze meldepflichtig werden.

Kein Träger hatte das zuständige Landesjugendamt informiert

Seit diesem Monat gibt es dazu eine neue, detaillierte Handreichung für Kindertagesstätten, die genau erklärt, was in solchen Fällen zu tun ist. Zudem gibt es seit Mai dieses Jahres mehr sogenannte MiStra-Meldungen der Staatsanwaltschaft an das Landesjugendamt. Dabei handelt es sich um Mitteilungen aus laufenden oder abgeschlossenen Strafverfahren, die unter anderem Aufschluss über die Eignung für einen Beruf geben können.

"Da Personalveränderungen bei den Landesjugendämtern gemeldet werden müssen, fällt es dann dort auf, wenn zum Beispiel Personen aus einer MiStra-Meldung in einer Kita anfangen wollen“, erläutert ein Sprecher des Landschaftsverbands Rheinland (LVR), bei dem das Landesjugendamt Rheinland angesiedelt ist. Neun solcher Meldungen sind beim LVR Rheinland allein seit Mai 2020 eingegangen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 waren es sieben solcher Meldungen, in 2018 und 2017 jeweils nur zwei.

Während der Ermittlungen im Fall Greta kam seit Mai immer mehr zutage: An anderen Arbeitsplätzen der Frau hatte es bei Kleinkindern unerklärliche Fälle von Atemnot oder gar Atemstillstand gegeben. Aber keiner der Träger hatte das zuständige Landesjugendamt informiert.

Erzieherin war wegen Vortäuschens einer Straftat aufgefallen

Die Erzieherin war einer Vorlage des NRW-Justizministeriums zufolge bereits in mehreren Einrichtungen gescheitert. Ein Vertrag wurde wegen „fehlender fachlicher Kompetenz und Engagement“ nicht verlängert. In der Kita in Viersen hatte die als empathielos beschriebene Frau gekündigt. Der Arbeitgeber, wo sie seit Januar 2020 zur Probe angestellt war, wollte das Arbeitsverhältnis ohnehin beenden.

Auch die Justiz hatte in einem Fall nicht korrekt gehandelt: Denn die Deutsche war 2019, als sie längst als Kindergärtnerin arbeitete, wegen Vortäuschens einer Straftat an ihrem Heimatort Geldern aufgefallen. Eine Ärztin stellte fest, dass sie dringend psychologische Hilfe benötige, was die Erzieherin auch bestätigte. Aber die Aufsichtsbehörde wurde von der Staatsanwaltschaft nicht über die psychische Verfassung der Frau informiert. Sie arbeitete weiter mit kleinen Kindern.

Dass die Ermittlungen überhaupt in Gang kamen, geht auf eine Anzeige der Kinderklinik zurück, in der Greta starb. Denn die Mediziner fanden keine Erklärung für den plötzlichen Herzstillstand und wurden misstrauisch. (mit dpa)