Nach Corona-Pause: Wuppertaler Zoo öffnet am 18. Mai wieder

Wuppertal. Später als andere NRW-Tierparks wagt der Grüne Zoo den Neustart. Vorab gibt es zwei Testläufe mit Jahreskarten-Besitzern und dem Zoo-Verein.

Wer das kleine Elefanten-Mädchen "Kimana" leibhaftig erleben will, benötigt noch etwas Geduld: Während andere Tierparks in Nordrhein-Westfalen ihre Türen nach der Corona-Zwangspause schon wieder geöffnet haben, wagt der Grüne Zoo in Wuppertal den regulären Neustart erst am Montag, 18. Mai 2020.

Der Krisenstab der Stadt habe das Sicherheits- und Infektionsschutzkonzept gebilligt, teilte der Zoo mit. Die Besucherzahl werde auf zeitgleich 1000 begrenzt; Tageskarten sollen nur im Online-Verkauf erhältlich sein. Die Öffnungszeit wurde angepasst (neun bis 18 Uhr).

Neue Attraktion Aralandia zunächst geschlossen

Tierhäuser bleiben zunächst geschlossen, auch die Freiflugvoliere Aralandia könne als neue Attraktion vorerst nur von außen besichtigt werden, hieß es. Bestimmte Wege werden zu Einbahnstraßen - so etwa am Elefantengehege, wo während der Corona-Pause in der Nacht zum 22. April "Kimana" zur Welt gekommen war. Das Elefanten-Mädchen dürfte die Blicke auf sich ziehen, Besucher hatten sie bisher noch nicht leibhaftig erleben können.

Während der Schließung des Tierparks waren Mitarbeiter aus der Verwaltung teilweise in anderen städtischen Bereichen eingesetzt, etwa im Gesundheitsamt. Dem regulären Neustart des Zoos sind nun zwei Testläufe vorgeschaltet, wie die Verantwortlichen mitteilen. Am 14. und 15. Mai können Jahreskarten-Inhaber und Mitglieder des Zoovereins den Tierpark vorab besichtigen - auch sie müssen sich aber online anmelden.