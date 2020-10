Kreis Kleve/Aachen. 1996 wurde in einer Grube in Rheurdt die Leiche eines Mannes gefunden. Jetzt wurde ein Verdächtiger ermittelt – mit modernster Technik.

Es ist die große und langersehnte Sensation. Fast 24 Jahre nach dem Fund einer Männerleiche in einer Sandgrube bei Rheurdt-Schaephuysen nahe Duisburg stehen die Ermittler kurz vor der Aufklärung des Falls. Bereits in der vergangenen Woche konnten die Mordkommission Sandkuhle einen Tatverdächtigen identifizieren und verhaften. Er soll das damals 43-Jährige Opfer gemeinsam mit einem Mittäter im Winter 1996 getötet und in der Grube abgelegt haben.

Der Verdächtige sitzt nun seit dem 30. September in Untersuchungshaft. Wie Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts von der Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 50-jährigen Mann aus der Nähe von Aachen. Er soll nach vorläufigem Ermittlungsstand gemeinsam mit einem Mittäter das Opfer aus Habgier getötet haben.

Mordfall Rheurdt: Bislang schweigt der Beschuldigte

Die Behörden gehen davon aus, dass ein Geldbetrag von 5000 Mark hinter dem Mord steckt, die der mutmaßliche Täter und sein Mittäter vom Opfer verlangt haben. Das Opfer und die beiden mutmaßlichen Täter hätten ein enges bekanntschaftliches Verhältnis gehabt.

Die Tat geschah nach Ansicht der Ermittler im Haus oder in der Werkstatt des Opfers in Würselen bei Aachen. Nach der Tötung sollen die beiden Männer den Leichnam entkleidet, in einen Teppich gerollt und in das rund 100 Kilometer entfernte Rheurdt gefahren haben. Der Mittäter soll dort als Kind in der Nähe gewohnt haben und sei deswegen ortskundig gewesen.

Der Beschuldigte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Sein mutmaßlicher Mittäter war im Mai 1997, also ein halbes Jahr nach der Tat, bei einem Verkehrsunfall in der Türkei tödlich verunglückt, so die Polizei.

Mordfall: Rekonstruierte Bilder des Opfers bringen neue Hinweise

Die Männerleiche war im Dezember 1996 in einer Sandgrube nahe der Landesstraße 140 gefunden worden. Über 20 Jahre blieb der Tote ein Unbekannter, der Fall der einzige ungeklärte Mordfall – auch „Cold Case“ genannt – im Kreis Kleve. Erst in diesem Jahr kam wieder Bewegung in den Fall. Auf Basis der Leichenfotos hatte das Landeskriminalamt (LKA) neue Bilder des Opfers erstellt, die im August 2019 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ gezeigt wurden. Mehr als 50 Hinweise gingen daraufhin ein – und einer war der entscheidende.

Das Opfer hatte nach fast 24 Jahren endlich einen Namen: Wilfried Kalitz. Der 1953 geborene Mann stammte nicht, wie lange vermutet, aus Osteuropa, sondern aus Würselen bei Aachen. Der damals 43-Jährige war laut den Beamten seinerzeit überraschend verschwunden, wurde jedoch nie als vermisst gemeldet. Angehörige gingen nach eigenen Angaben davon aus, dass er sich wegen finanzieller Probleme ins Ausland abgesetzt und den Kontakt abgebrochen habe.

Erleichterung bei den Ermittlern

Für die Polizei ist die mutmaßliche Aufklärung des Falls ein großer Erfolg und auch eine „persönliche Genugtuung“, wie der ermittelnde Kriminalhauptkommissar Gerhard Hoppmann von der Polizei Krefeld betonte. "Ich bin froh, dass ich diese Tat noch klären konnte." Hoppmann ist Leiter der Mordkommission, er geht Ende diesen Jahres in Pension und hatte sich fest vorgenommen, diesen Fall, der ihn schon so lange begleitet, noch unbedingt aufzuklären. Er scheint seinem Ziel einen großen und vielleicht entscheidenden Schritt näher gekommen zu sein.