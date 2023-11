Musik: Gitarrenkonzert in Kirche im Bücherort Bredevoort

Bredevoort. Die Koppelkerk im Bücherort Bredevoort wird am Samstag, 11. November, zum Konzertsaal. Dann wird Americana-Sound zu hören sein.

Am Samstag, 11 November, treten Olaf Putker the Scenic Sound in der Koppelkerk in Bredevoort auf. Mit einer überraschenden Kombination aus innovativen Ideen und überzeugender Beharrlichkeit bringen diese jungen Musiker eine frische Brise in weltberühmte Musiktraditionen. Einflüsse kommen unter anderen von Wilco, Elliot Smith und dEUS, wodurch ihre Musik rastlos auf der Grenze zwischen Americana und Indierock balanciert. Sie traten bereits im Hedon (Zwolle) und im Luxor Live in Arnhem auf.

Seit seinem achten Lebensjahr klappert der Zutphener Olaf Putker schon Plattengeschäfte und abgerockte Kneipen ab, um seine Americana-Songs zu Gehör zu bringen. Anfang 2020 entstand die Zusammenarbeit mit the Scenic Sound, bestehend aus Nathan Becker (Leadguitar) und Boaz Huizenga (Bass). Die Shows dieser Band zeigen eine ungebremste Energie. Abgestimmt auf die intime Atmosphäre der Koppelkerk wird Olaf, außer den Stücken mit the Scenic Sound, einige Songs solo zu Gehör bringen; darauf zurückgreifend, wie jedes seiner Lieder entsteht: in seinem Schlafzimmer mit einer Gitarre in der Hand.

Samstag, 11 November, 20.30 Uhr: Olaf Putker & the Scenic Sound, Koppelkerk, Koppelkerkstraat 35, Bredevoort. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und sind hier erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro.

