Museum Helmond: Schlossherren und Meisterfotografen

Helmond. Das Museum Helmond bietet zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Im Schloss können Kinder Ritter spielen, die Kunsthal zeigt sehenswerte Fotos.

Kinder gehen nicht unbedingt gerne ins Museum – viel zu langweilig! Es sei denn, sie finden dort eine altersgerechte Ausstellung vor, die sie spielend erleben können. Wie so etwas richtig gut geht, zeigt das Kasteel Helmond. In dem 1325 erbauten größten Wasserschloss der Niederlande kriegen die Kids am Einlass erst einmal eine Karte mit verschiedenen Abbildungen in die Hand. Wenn sie am Ende des Rundgangs durch die alten Gemäuer alles gefunden und brav angekreuzt haben, gibt es ein kleines Geschenk. „Na ja, auch wer nicht alles entdeckt hat, bekommt etwas von uns“, sagt Geertje Bakker vom Museum Helmond augenzwinkernd.

Das Kasteel Helmond wurde 1325 erbaut. In dem größten Wasserschloss der Niederlande, zwischen Venlo und Eindhoven gelegen, sind viele Gegenstände und Gemälde noch erhalten und zu besichtigen. Foto: nrz

Das Museum bietet zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Auf eine Zeitreise in die Geschichte lädt das mitten im Zentrum gelegene Kasteel, hier eben mit dem Fokus auf die jüngsten Gäste. Vor allem im Sommer ist es hier voll, wenn im weitläufigen Garten des Schlosses die Ritterspiele steigen.

Nur ein paar Meter weiter ist die ebenfalls zum Museum Helmond gehörende Kunsthal zu finden. Sie ist ein modernes Ausstellungshaus, das sich insbesondere auf Fotografie spezialisiert hat. Die aktuelle Schau widmet sich dem Werk von Walker Evans (1903 bis 1975), der zu den einflussreichsten Vertretern seines Genres zählt. „Walker Evans Revisited“ zeigt (noch bis zum 5. März) Bilder von insgesamt 20 verschiedenen Fotografen.

Wartende Menschen an einer Bushaltestelle: Diese – und viele andere Fotos - -sind in der Kunsthal Helmond in der Ausstellung „Walker Evans revisited“ zu sehen. Foto: Heiko buschmann / NRZ

Im Obergeschoss der Kunsthal sind Werke des russischen Künstlers Andrei Roiter zu sehen. Er entführt die Betrachter gerne in eine andere Dimension, sodass seine Objekte immer wieder eine überraschende Perspektive offenbaren.

Kasteel Helmond, Kasteelplein 1, Kunsthal Helmond, F.J. van Thielpark 7. Di-So., 10-17 Uhr. Mehr Infos unter www.museumhelmond.nl.

