Museum bei Den Haag: auf Socken Kunstwerke bewundern

Stille ist im Museum Vorrlinden in Wassenaar bei Den Haag angesagt, wenn die Besucherinnen und Besucher auf Socken die Kunst bewundern können.

Wassenaar. Schuhe aus und Füße zeigen! Das Museum Voorlinden in Wassenaar bei Den Haag bietet jetzt Besuche auf Socken an. Die Aktion kommt sehr gut an.

Mindestens sechs Millionen Niederländer, etwa 35 Prozent der Bevölkerung, leiden unter Reizüberflutung. Das geht aus Zahlen der niederländischen Organisation Onbeperkt Genieten hervor. Deshalb organisieren immer mehr Kultureinrichtungen reizarme Aktivitäten. Das Museum Voorlinden organisiert jeden Samstag- und Sonntagmorgen einen besonderen sensorischen Besuch: Stille auf Socken. Die Reaktionen darauf sind enthusiastisch.

„Sehr zu empfehlen, dieser stille Besuch“, heißt es zum Beispiel. Und: „Es bringt ein völlig anderes, viel intensiveres Erlebnis.“

Viele Menschen jeden Alters haben Probleme mit Menschenmassen oder sind von einer Überlastung durch Geräusche betroffen. Sie haben eine geringere Reiztoleranz oder eine Reizverarbeitungsstörung, beispielsweise aufgrund von Burnout, Long-COVID, Autismus oder einer Hirnverletzung. „Für alle, die dem Trubel entfliehen möchten, bieten wir jedes Wochenende die Silence on Socks Hour an“, sagt Suzanne Swarts, Direktorin des Museums Voorlinden. „Jeden Samstag und Sonntag öffnet das Museum für einen ausgewählten Personenkreis eine Stunde früher, um 10 Uhr.“

Mobiltelefone werden lautlos angezogen, quietschende Schuhe werden in den kostenlosen Schließfächern verstaut. Besucher werden darum gebeten, ihre Gespräche für nach 11 Uhr aufzuheben, wenn andere Besucher eintreffen.

Verbrüderndes Museumserlebnis

Die Silence on Socks -Stunde wurde eingeführt, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Einzelausstellung des italienischen Künstlers Giuseppe Penone mit voller Aufmerksamkeit zu genießen. Dies erwies sich als großer Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit waren alle Zeitfenster für diesen Besuch mit geringem Anreiz ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage ist die Silence on Socks -Stunde inzwischen zu einem festen Bestandteil von Voorlinden geworden.

Silence on socks ist eine völlig neue Museumserfahrung. Foto: Voorlinden / PR

Swarts: „Wir haben von Besuchern gehört, dass sie es ganz besonders fanden, in einem stillen Museum herumzulaufen. Es fühlt sich ganz anders an als ein Besuch während der regulären Öffnungszeiten. Besucher haben wirklich ein unvergessliches Erlebnis mit der Kunst. Das Lustige ist, dass es auch eine Art gegenseitige Verbrüderung gibt, weil alle auf Socken herumlaufen.“

Reguläre Preise

Ein Ticket für die Silence on Socks-Stunde kann im Voraus online über Tickets.voorlinden.nl gebucht oder am Samstag- oder Sonntagmorgen um 10 Uhr am Schalter gekauft werden. Es gelten die regulären Tarife. Nach der Stille-auf-Socken-Stunde können Besucher einfach im Museum bleiben.

