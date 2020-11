Museen im Corona-Lockdown: Hier gibt es virtuelle Angebote

An Rhein und Ruhr. Wegen des Coronavirus mussten auch die Museen in der Region die Türe schließen. Viele von ihnen lassen sich trotzdem besuchen – übers Internet.

Museen sind Orte, um den eigenen Horizont zu erweitern. Von Kindern bis zu Erwachsenen finden Besucher hier die Möglichkeit, Geschichte, Kunst und Wissenschaft hautnah zu erfahren. Eine Möglichkeit, die durch die erneuten Schließungen der Museen seit Anfang November leider fehlt.

Viele Museen haben – teilweise schon bei der ersten Schließung oder sogar davor – breite virtuelle Angebote geschaffen. Diese bieten jetzt, da ein Besuch nicht möglich ist, eine gute Möglichkeit, trotzdem – zumindest in Teilen – das „Erlebnis Museum“ zu genießen. Und das vom heimischen Sofa aus. Wir geben einen Überblick.

Virtuelle Museumsbesuche: In der Region – oder international

Wer über das Internet einen Blick in Museen werfen möchte, der ist beim „Arts & Culture“- Dienst von Google gut aufgehoben. Unter www.googleartproject.com kann man in Museen rund um den Globus virtuelle Touren machen oder sich hochauflösende Fotos bekannter Meisterwerke anschauen – ohne dafür das Haus verlassen zu müssen.

Dabei finden sich im Service nicht nur international bekannte Adressen wie das „MoMa“ in New York. Auch das Landesarchiv NRW in Duisburg , das Lehmbruck Museum in Duisburg, das Museum Folkwang in Essen und der Kunstpalast in Düsseldorf sind mit eigenen Angeboten vertreten.

Museen am Niederrhein bieten Einblicke mit virtuellen Führungen

Auch am Niederrhein sind die Museen im Internet vertreten. Freunde von Wandkunstwerken können sich etwa im virtuellen Rundgang der Down Town Galery in Krefeld umschauen: Hier gibt es kunterbunte Street-Art-Bilder zu sehen.

Gleich zwei virtuelle Rundgänge hat das Museum Voswinckelshof in Dinslaken im Angebot. Hier kann man zum einen via Bildschirm durch die Dauerausstellung des Museums schlendern oder sich die Ausstellung „Du sollst nur deinen Träumen trauen“ mit Werken des Künstlers Otto Pankok virtuell ansehen.

Einen Rundgang am Bildschirm mit 360-Grad-Ansicht kann man auch beim Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath machen. Der virtuelle Rundgang gibt dabei einen schönen Überblick über das Gelände des Museums.

Auch das Städtische Museum in Kalkar kann man im Zuge eines virtuellen Rundgangs genauer erkunden. Hier gibt es ebenfalls an vielen Stellen zusätzliche Informationen zu einzelnen Ausstellungsstücken.

Videoangebote von Museen aus der Region im Internet

Auch mit Videos sind einige Museen in der Region prominent im Internet vertreten. Der Archäologische Park in Xanten hat auf seinem YouTube-Kanal unter dem Titel „APX fürs Sofa“ einige Videos hochgeladen, die einen Einblick in die Antike bieten. Hier werden einzelne Ausstellungsstücke näher vorgestellt oder das Marschgepäck eines römischen Legionärs näher beleuchtet.

Das Städtische Museum in Wesel stellt einige Höhepunkt aus der eigenen Sammlung unter dem Titel „Kunst kurz erklärt“ mit Videos auf dem YouTube-Kanal der WeselMarketing GmbH vor. Hier finden sich auch Beiträge zu Sehenswürdigkeiten in der Stadt und zur Stadtgeschichte von Wesel.

Ein besonderes Video gibt es auch beim Museum Kurhaus in Kleve zu sehen. Hier kann man sich die aktuelle Sammlung in einer virtuellen Führung durch den Direktor Harald Kunde in einem gut 20-minütigem Video von Janusz Grünspek bei YouTube anschauen.

Internetangebote von regionalen Museen

Unter dem Titel „Kulturangebote in der Krise“ hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine Liste mit Angeboten zusammengefasst. Hier gibt es Links zu den Social-Media-Kanälen der LVR-Museen, virtuelle Führungen, Videos und digitale Sammlungen zu erkunden.

Einen Schritt weiter geht der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) . Unter dem Titel „Mit LWL-Kultur durch die Corona-Krise“ hat der Verband eine eigene Internetseite mit Online-Angeboten zusammengestellt. Hier finden sich 3D-Rundgänge durch verschiedene Museen, Zugänge zu Online-Archiven, Audio-Angebote und sogar Filme.