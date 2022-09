Motorradfahrer (56) stirbt bei Frontalzusammenstoß

Niederkrüchten. Tödliches Überholmanöver: In Niederkrüchten ist ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Jegliche Hilfe kam zu spät.

Ein Motorradfahrer ist in Niederkrüchten (Kreis Viersen) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der 56-Jährige habe am Dienstagabend ein Traktorgespann überholen wollen und sei dabei mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei in Viersen mit. Der Motorradfahrer starb demnach trotz Reanimationsversuchen am Unfallort. Die Insassen des Autos, ein 65-jähriger Mann und dessen 43-jährige Beifahrerin, wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. (dpa)

