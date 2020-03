Monheim: Quad-Fahrer zwingt Autonomen Bus zu Vollbremsung

Archivbild. Seit kurzem fahren autonome Busse in Monheim im Linienverkehr.

Monheim. Durch ein riskantes Fahrmanöver hat ein Quadfahrer bei einem autonomen Bus in Monheim eine Vollbremsung provoziert. Er habe ihn „testen“ wollen.

Ein Quadfahrer hat bei einem der autonomen Busse in Monheim durch ein riskantes Fahrmanöver eine Vollbremsung provoziert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Vorfall bereits am vergangenen Freitag passiert. Der Quad-Fahrer flüchtete anschließend.

An Bord des Busses sei nur der „Operator“ gewesen, der als Bus-Begleiter vorgeschrieben ist und im Notfall per Fernbedienung eingreifen soll, etwa um einen Bus nach einem Notstopp wieder in Gang zu bringen. Der Operator habe den Quadfahrer nach dessen Aktion zur Rede gestellt. Dabei habe der Quadfahrer erklärt, er habe testen wollen, „wie der selbstfahrende Bus reagiert“, berichtete die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Auf der Kapellenstraße in Richtung Baumberg sei der Quadfahrer gegen 14.40 Uhr am Freitag mit überhöhter Geschwindigkeit auf den autonomen Bus zugerast. Das habe die Vollbremsung des autonomen Busses ausgelöst, in dem zum Zeitpunkt des Vorfalls nur der Operator war.

Der Begleiter des Busses alarmierte die Polizei, die den Quadfahrer jedoch nicht mehr ermitteln konnte und am Montag einen Fahndungsaufruf veröffentlichte:

Der Quadfahrer wird auf 50 Jahre geschätzt. Er ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, habe einen leichten Bauchansatz, sei von „normaler Statur“ und habe kurze, dunkelblonde Haare. Er trug einen roten Motorradhelm und eine beigefarbene Stoffjacke. Das Quad war gelb lackiert.

Gegen den Quadfahrer wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, wegen Nötigung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Monheim erbeten unter der Telefonnummer 02173/9594-6350.

(dae)