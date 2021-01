Mönchengladbach: Drei Häuser nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Mönchengladbach. Ein Dachstuhlbrand in Mönchengladbach hat am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Feuer griff auf weitere Wohnhäuser über.

Wegen eines Brandes, der auf mehrere Dachstühle übergriff, sind fünf Menschen in Mönchengladbach in Sicherheit gebracht werden. Zuerst war am Mittwochnachmittag aus bislang unbekannten Gründen in einer Etage eines Hauses Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. „Die Flammen breiteten sich dann in den Dachstuhl des Hauses aus und griffen von dort auf die links und rechts angrenzenden Häuser über“, sagte ein Sprecher.

Insgesamt brannten drei Dachstühle. Das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, brannte komplett. „Da kommen wir auch nicht rein, weil die Decken durchgebrannt sind“, hieß es. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Dachstuhlbrand: 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Mit insgesamt 90 Einsatzkräften kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Dabei wurden auch drei Drehleitern eingesetzt, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Gegen 23 Uhr am Mittwochabend meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle war, aber noch nicht gelöscht sei. Die Löscharbeiten sollten sich bis in den Donnerstagmorgen ziehen, hieß es.

Die betroffenen Häuser seien vorerst unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Bewohner seien vorerst bei Nachbarn, Bekannten oder Freunden untergekommen. (mit dpa)