Mode: Nachhaltig innovativ, das ist New Dutch Fashion!

Rotterdam. Die Niederlande sind berühmt für ihren besonderen Stil und ihre einzigartigen Designs. Auch in der Mode gehen unsere Nachbarn voran – nachhaltig!

Kleidung aus Kuhmist, Leder aus Mangoschalen... Noch nie davon gehört? Dann lassen Sie sich von uns verraten, was New Dutch Fashion bedeutet: Zukunftsorientierte Innovationen, die die Modeindustrie revolutionieren, visionäre Modedesigner:innen, die nur so vor Kreativität sprudeln. Und Plattformen, auf denen junge Talente zusammengebracht werden. Von Haute Couture aus recyceltem Kuhdung der Designerin Jalila Essaïdi zu lederähnlichem Material aus Obstabfällen des Start-up-Unternehmens Fruitleather bis hin zu veganen Maßanzügen von Aarden: New Dutch Fashion bedeutet nachhaltige Lösungen, die unseren Planeten schützen. Und Design, das alle Blicke auf sich zieht.

Modedesigner aus Arnheim fertigen nachhaltige Kleidung an. Foto: Sabrina Ouazane / FUNKE Foto Services

Wir leben in einer Welt, in der Ressourcen täglich knapper werden - dennoch verschwenden wir weltweit jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel. 45 Prozent der Früchte, die wir für den Verzehr anbauen, landen später im Müll.

Um die Lebensmittelverschwendung zu verringern und die Lederindustrie umweltfreundlicher zu machen, starteten die beiden jungen Designer Koen Meerkerk (29) und Hugo de Boon (29) aus Rotterdam im Jahr 2015 eine bemerkenswerte Initiative: Sie begannen aus ausrangierten Früchten, insbesondere Mangos, pflanzenbasiertes Leder herzustellen – Fruitleather war geboren. Das vegane Leder ist dabei nicht nur äußerst innovativ und nachhaltig, sondern auch extrem vielseitig: Es findet Anwendung in der Mode, einer breiten Paletten an Accessoires und lässt sich sogar zu Möbeln verarbeiten.

Mit der Leidenschaft für die Aufwertung von Dingen, die als nutzlos abgestempelt werden, hat sich das Gründer-Duo in die heutige Kreislaufwirtschaft eingebracht - die Nachfrage nach dem pflanzlichen Leder wächst stätig. Ihrer Mission, Lebensmittelverschwendung langfristig entgegen zu wirken und die Lederindustrie zu revolutionieren, kommen sie dabei immer näher.

