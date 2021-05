Mit Gewinnspiel: Machen Sie mit beim großen "Rollen-Check"

Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung? In unserem großen Rollen-Check wollen wir Ihre Meinung hören.

Essen. Frauenquote, Chancengleichheit, genderneutrale Sprache: Machen Sie mit bei unserer Umfrage. Unter den Teilnehmenden verlosen wir tolle Preise.

Wie weit sind wir wirklich in Sachen Gleichberechtigung? Wie zeigt sich das im Alltag, zu Hause, im Job? Was denken Sie über die Frauenquote? Wie wichtig finden Sie genderneutrale Sprache? Und: Welche Themen sollen wir sonst noch aufgreifen? Was wünschen Sie sich für die Berichterstattung? Dazu wollen wir nun Ihre Meinung hören.

In den vergangenen Monaten haben wir in unserem Newsletter perspektive:weiblich bereits über die K(inder)-Frage, Frauen in der Lokalpolitik oder die berichtet. Denn unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Themen mal anders anzupacken und die Perspektive von Frauen in den Fokus zu rücken – in unserer Berichterstattung auf allen Kanälen.

Wir blicken dabei auf die Ereignisse am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Wir ordnen Themen ein, die bewegen – von politischen Entscheidungen, gesellschaftlichen Debatten über Wirtschaftsfragen bis hin zum Sport. Meinungsstark und aus der Perspektive unterschiedlicher Generationen und Lebensentwürfe unserer Autorinnen.

Rollen-Check: Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Nach zwei Monaten wollen wir eine erste Bilanz ziehen. Wir wollen vor allem Ihre Meinung hören, um noch näher dran zu sein an Ihren Wünschen und Interessen. Deshalb freuen wir uns über Ihr ganz persönliches Feedback.

Wir haben dazu im unteren Bereich einen Fragebogen vorbereitet, in dem wir verschiedene Aspekte aufgreifen – machen Sie mit, es gibt tolle Preise zu gewinnen! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen Wochenend-Schnuppertag im Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel mit Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer, reichhaltigem Frühstück, einem Abendessen und mit Nutzung des 5.300 Quadratmeter großen Spa-Bereichs sowie drei Bücherpakete.

Die Ergebnisse zur Umfrage veröffentlichen wir ab Juli in unserer Zeitung, online finden Sie die Artikel dann gesammelt unter www.nrz.de/perspektiven. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Anregungen.

