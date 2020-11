Mit den Augen eines Künstlers

Winterswijk. Wir schauen aus dem Fenster, über den Garten bis zum Turm der Winterswijker Jacobskirche. Genau wie der junge Piet Mondriaan, der exakt diesen Ausblick 1898 auf einer Leinwand festhielt. Er stand damals im Gartenzimmer seines elterlichen Wohnhauses. Etwa 90 Jahre später wäre das Gebäude fast abgerissen worden. Doch ein Ehepaar rettete das Haus, ein moderner Anbau entstand und im Jahr 2013 eröffnete hier das Museum Villa Mondriaan.

Besucher wandeln durch die ehemaligen Wohnräume, in denen Piet schon als Kind seine Leidenschaft für das Zeichnen und Malen entdeckte. „Das künstlerische Talent hat Piet von seinem Vater geerbt. Der war zwar Direktor der örtlichen Grundschule, aber auch leidenschaftlicher Zeichner“, berichtet Marjorie van Lith. Als eine von vielen Ehrenamtlichen führt die pensionierte Lehrerin uns durch das Museum. Piets größtes Vorbild sei allerdings sein Onkel Frits aus Den Haag gewesen, der Winterswijk regelmäßig Besuche abstattete, um dort Landschaften zu malen. Sein Neffe liebte es, ihn dabei zu begleiten.

Im Alter von 20 Jahren zog Piet Mondriaan nach Amsterdam, um dort an der Kunstakademie zu studieren. In den Ferien kehrte er aber nach Winterswijk zurück, schlenderte durch die engen Gassen oder unternahm Ausflüge in die umliegende Natur. Mal- und Zeichenutensilien hatte er immer dabei.

Fokus auf den jungen Künstler

Und so verwundert es kaum, dass an den Wänden der Villa Mondriaan zahlreiche Bilder hängen, die auf diesen Streifzügen entstanden sind. Wir sehen Kornfelder, Bauernhöfe, Wälder und Bäche. Daneben finden sich Werke seiner Lehrmeister und Zeitgenossen. „Das Museum konzentriert sich auf Mondriaans erste künstlerische Schritte“, so van Lith. „Bekannt wurde er vor allem durch seine späteren, abstrakten Werke. Seine schwarzen Linien und Rechtecke in den Primärfarben Rot, Gelb und Blau kennt fast jeder. Aber hier erzählen wir die Geschichte des jungen Piet Mondriaan.“

Es könnte kaum passender sein, dass Museumsdirektorin Charlotte Rixten mit ihren 27 Jahren die jüngste Museumsdirektorin des Landes ist. 2017 absolvierte sie ein Praktikum in der Villa Mondriaan, im Januar 2019 übernahm sie die Leitung. Möglich war das wegen eines speziellen Praktikantenprogramms, bei dem Studenten nicht nur über die Schulter schauen, sondern tageweise die Rolle des Direktors übernehmen. „Das ist eine große Verantwortung, aber auch eine wertvolle Erfahrung für die Praktikanten. Und dieser Ansatz passt einfach perfekt, denn hier in diesen Räumen hat auch Mondriaan den Grundstein für seine Karriere gelegt“, erzählt Rixten uns bei einer Tasse Tee. Wir wollen uns kurz im Museumscafé ausruhen, bevor wir aufs Fahrrad steigen.

Auf Mondriaans Spuren radeln

Vic Hulshof gesellt sich zu uns. Seine weiße Hose ist übersät mit bunten Farbklecksen, als habe er gerade erst selbst den Pinsel geschwungen.

Gar nicht so unwahrscheinlich, schließlich ist er ebenfalls Künstler – und einer der Initiatoren der nagelneuen Mondriaan-Radtour. Gemeinsam mit anderen Winterswijkern ging Hulshof auf die Suche nach Orten, an denen Mondriaan seine Werke womöglich angefertigt hat. „Wir können natürlich nicht nachweisen, wo genau er zeichnete und malte. Die Landschaft hat sich in den letzten hundert Jahren sehr verändert. Aber darum geht es auch gar nicht. Wir wollen zeigen, wo Mondriaan gestanden haben könnte.“

17 Orte hat die Gruppe um Hulshof ausgemacht. Seit diesem Sommer sind sie über eine 48 Kilometer lange Fahrradroute miteinander verbunden. Wer sich auf den Weg machen möchte, kann in der Villa Mondriaan ein kleines Routenbuch kaufen, auch in deutscher Sprache. Unterwegs weisen ganz besondere Schilder auf die möglichen Malplätze hin: Gucklöcher laden dazu ein, die Perspektive des Künstlers einzunehmen. Tatsächlich können wir beim Durchschauen fast spüren, wie Mondriaan hier einst mit Stift, Pinsel und Farbpalette stand.

Die Route kann gut über zwei Tage verteilt werden, weil Winterswijk nie weit entfernt ist. Im Ort gibt es nicht nur gemütliche Unterkünfte, sondern auch viele Cafés und Restaurants. Perfekt für eine Pause. Besonders einladend finden wir die Gaststätten rund um den Marktplatz. Es zieht uns ins De Zwaan, etwa sechs Minuten Fußweg vom Museum entfernt. Draußen gibt es eine große Sonnenterrasse, drinnen jede Menge Sessel und Sofas. „People who love to eat are always the best people“ steht in goldener Schrift an der Wand. Dem können wir nur zustimmen. Wir wählen Brot mit pikantem Hähnchen, Chilimayo und Avocado. Genau das Richtige. Im Hintergrund läuten die Glocken der Jacobskirche. Mondriaan hätte sich hier bestimmt wohl gefühlt.