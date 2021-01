Polizei Mit 150 Km/h über Europaring - illegales Rennen in Krefeld

Am Niederrhein. Auf schneenasser Fahrbahn suchten drei junge Männer in ihren Autos den Geschwindigkeitsrausch. Polizei beendete Rennen an roter Ampel.

Die Krefelder Polizei hat die Führerscheine von drei jungen Männern (24, 24 und Jahre) sichergestellt und deren Autos gleich mit. Das Trio hatte sich am Wochenende auf dem Europaring ein illegales Rennen geliefert, berichtete die Polizei an diesem Montag (18. Januar 2021).

Ein BMW, ein Audi und ein BMW waren Streife am Samstagabend gegen 23 Uhr in Höhe der Moerser Straße aufgefallen, weil sie mit hohem Tempo unterwegs waren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. "Die drei Fahrzeuge waren zeitweise mit geschätzten 150 oder 160 Kilometern unterwegs", berichtete ein Polizeisprecher.

Illegale Rennen sind eine Straftat

Erlaubt ist in dem Bereich Tempo 70. Den Angaben zufolge hat es mehrere Spurwechsel und Überholmanöver gegeben - auf schneenasser Fahrbahn. An einer roten Ampel an der Hüttenallee hielten die drei Raser, immerhin. Die Polizisten konnten auf der linken Spur überholen und sich vor die Autos stellen - Rennen beendet.

Die drei Männer erwartet nun ein Strafverfahren. Illegale Rennen gelten in Deutschland seit 2017 nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat. Je nach Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sind mehrjährige Haftstrafen oder Geldstrafen möglich.