Die nordrhein-westfälischen Umweltbehörden vermuten, dass sich mindestens ein weiterer Wolf in Nordrhein-Westfalen niedergelassen hat. Nachdem sich seit dem späten Frühjahr Nutztierrisse im Oberbergischen sowie Rhein-Sieg-Kreis mehren, werde man dort noch in dieser Woche ein sogenanntes „Wolfsverdachtsgebiet“ ausweisen, kündigte Staatssekretär Heinrich Bottermann am Dienstag in Düsseldorf.

Nutztierhaltern wird diesem Gebiet die Anschaffung von Herdenschutzzäunen erstattet. Genetische Spuren legten nahe, dass es bei dem Tier im Bergischen Land jetzt um die Wölfin mit der wissenschaftlichen Kennung GW1433f handelt, die auch schon im Landkreis Neuwied im benachbarten Rheinland-Pfalz aufgetreten war.

Drei Wölfe leben bisher in Nordrhein-Westfalen

Auf NRW-Seite habe es in besagtem Gebiet in diesem Jahr 15 Nutztierrisse gegeben, von denen 12 aber noch nicht abschließend untersucht seien. Das geplante Wolfsverdachtgebiet umfasst eine Fläche von 902 Quadratkilometern zwischen Engelskirchen, Teilen von Gummersbach bis hin nach Bad Honnef und Königswinter.

Sollten sich über einen Zeitraum von sechs Monaten wiederholt genetische Nachweise der Wölfin finden, gilt sie als tatsächlich ansässig. Aus dem Verdachtsgebiet würde ein Wolfsgebiet. GW1433f wäre die vierte ansässige Wölfin in NRW. Zwei weitere Weibchen haben sich bei Schermbeck am Niederrhein sowie in der Senne in Ostwestfalen niedergelassen, ein Männchen durchstreift die Eifel bei Monschau. (dum)