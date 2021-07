In unserer Serie stellen wir verschiedene Minigolfplätze am Niederrhein vor.

Serie Minigolf am Niederrhein: Die besten Ausflugsziele im Sommer

Am Niederrhein. Von Adventure- bis Swingolf: In unserer Serie stellen wir die schönsten Minigolfplätze am Niederrhein vor. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Egal ob jung oder alt, Hobbyspieler oder Weltmeister – Minigolf macht so ziemlich jedem Spaß und ist gerade im Sommer die perfekte Freizeitbeschäftigung. Deshalb stellen wir in unserer sommerlichen Serie die schönsten Minigolfplätze am Niederrhein vor. Darunter Klassiker für den großen Familienspaß, Bahnen für echte Meisterschaften und Anlagen fürs spannende Erlebnis. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Partie Adventure Golf? Oder einer Runde Swingolf? Oder einem Spiel im Dunkeln?

Wenn Sie Lust bekommen haben und selbst mal den Schläger schwingen möchten, dann schicken Sie uns Fotos von Ihren Aktionen auf dem Platz. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir. Es gibt auch etwas zu gewinnen… Einsendungen an: niederrhein@nrz.de Die Aktion läuft noch bis Ende September.

