Meteorologe: Sommer kehrt am Wochenende nach NRW zurück

An Rhein und Ruhr. Kräftige Regengüsse sind im Sommer nicht ungewöhnlich, ein Dauerregen wie jetzt aber schon. Doch Meteorologen versprechen Besserung.

Wenn sich die dunklen Wolken verzogen haben, kommt die Sonne wieder durch, So auch dieses Mal: Sobald sich Tief „Bernd“ ausgeregnet hat, kehrt am Wochenende (17./18. Juli 2021) der Sommer wieder nach Nordrhein-Westfalen zurück. Meteorologe Jürgen Schmidt von Dienst Wetterkontor erwartet dann Temperaturen von 25 oder 26 Grad plus Sonne für die Rhein-Ruhr-Region.

„Die Regenmengen lassen jetzt immer mehr nach“, versprach Schmidt am Mittwoch (14. Juli 2021) im Gespräch mit der Redaktion. Zwar könne es auch am Samstag noch mal schauern; Hoch „Dana“ aber bringe den Sommer nach NRW zurück und sollte nach Einschätzung von Schmidt spätestens Sonntag die Oberhand gewonnen haben.

In Aachen so viel Regen wie sonst in einem Monat

Bis dahin freilich ist ordentlich was runtergekommen - wenn auch möglicherweise nicht soviel, wie im Vorfeld für möglich gehalten worden. Getroffen hat es vor allem Südwestfalen und den Aachener Raum, weniger den Niederrhein. Im Sauerland könnten die Niederschlagsmengen dreistellig werden. 80 Liter waren dort laut Schmidt allein in der Nacht zu Mittwoch pro Quadratmeter niedergegangen.

In Aachen hatte es schon Dienstag angefangen zu regnen, dort fielen bis Mittwochmittag ebenfalls 80 Liter: „Das ist so viel wie sonst in Aachen in einem Monat.“ Bächlein und Flüsse in der Eifel und im Rheinischen Revier schwollen in kurzer Zeit mächtig an. Beispiel: die Inde bei Eschweiler. Dort schoss der Pegel binnen 30 Stunden von 38 Zentimetern auf 2,73 Meter. Dank sank er wieder.

Landwirte sorgen sich um die Getreideernte

Etwas weiter nördlich waren die Auswirkungen nicht so stark, wobei auch in Düsseldorf in der Nacht zu Mittwoch satte 46 Liter Regen pro Quadratmeter fielen. „Im Ruhrgebiet und am Niederrhein dürften es 30 bis 35 Liter gewesen sein“, berichtete Schmidt. Die Pegelstände von Flüssen wie Lippe, oder Issel legten deutlich zu, aber nicht so dramatisch wie im Aachener Raum.

Die Landwirte sind von den sintflutartigen Regenfällen mitten in der Getreideernte erwischt worden. Bei der Gerste sei „gefühlt die Hälfte“ eingefahren, die andere Hälfte steht nach draußen, berichtete der rheinische Bauernpräsident Bernhard Conzen der Redaktion. Wann die verbliebene Gerste eingefahren werden kann, ist offen – gleiches gilt für Raps und frühe Weizensorten.

Nachschub an Tiefdruck-Luft ist unterbrochen

Selbst wenn der Regen aufhört, kommen die Landwirte wegen des feuchten Bodens erstmal nicht auf die Felder. „Mit den schweren Maschinen sackt man ja sofort ein“, erklärt Conzen. Das Getreide muss also warten – was angesichts des Wetters heikel ist. Feuchtigkeit und Wärme begünstigen Pilze, die die Ähren befallen können.

Meteorologe Schmidt sieht Besserung für die Landwirtschaft ab dem Wochenende: „Es wird dann auch Verdunstung geben, so dass der Boden trocknen kann.“ Die kräftigen Regengüsse an sich seien für die Jahreszeit nicht außergewöhnlich. Ungewöhnlich sei jedoch der Dauerregen: „Aber der Nachschub an atlantischen Tiefdruck-Luft ist jetzt erstmal unterbrochen“, so der Meteorologe. „Dana“ sei Dank.

