„Mein Lokal, Dein Lokal“: Niederrhein-Folgen starten

Am Niederrhein. In der beliebten Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten ab Montag fünf Restaurants vom Niederrhein gegeneinander an. Wer dabei ist.

Erfolgssendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ gastiert diese Woche in fünf Restaurants am Niederrhein

Die Gastronomen sind alle jeweils einen Abend Gastgeber und bewerten sich gegenseitig

TV-Koch Mike Süsser ist Moderator und kann mit seiner Bewertung das Ergebnis beeinflussen

In dem TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins treten von Montag bis Freitag fünf verschiedene Gastronomen gegeneinander an. An jedem der fünf Abende ist ein anderer Betrieb Gastgeber und für die Bewirtung der anderen Teilnehmenden zuständig. In dieser Woche sind fünf Restaurants vom Niederrhein Gastgeber, namentlich

der Landgasthof Westrich in Till (Bedburg-Hau)

die Schute Marina in Emmerich

Lehmann aus Kevelaer

Höfer aus Sonsbeck

Art aus Wesel.

Mit ihren unterschiedlichen Konzepten versuchen die Gastronomen, ihre Mitstreiter zu überzeugen, um am Ende der Woche als Sieger gekürt zu werden. Die Sendung wird ab 17.55 Uhr ausgestrahlt und dauert eine Stunde (abzüglich Werbung).

Die Sendung gibt es bereits seit zehn Jahren

Die Dreharbeiten fanden bereits im Juni statt. Insgesamt hat Kabel Eins bereits über 1500 Folgen von „Mein Lokal, Dein Lokal“, das in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert, ausgestrahlt. Adam Adamski, Inhaber des Restaurants „Art“, hofft, sein Restaurant durch die Sendung über die Grenzen von Wesel hinaus bekannter machen zu können. In der Hansestadt war die Sendung bereits 2017 zu Gast, als sich das „Fährhaus“ in Bislich präsentieren durfte. Die Betreiber der Schute Marina „können es kaum erwarten, unser Restaurant von seiner besten Seite zu präsentieren.“

Dem Sieger winken 3000 Euro Preisgeld

Teammitglieder der Schute Marina in Emmerich mit TV-Koch und „Mein Lokal, Dein Lokal“-Moderator Mike Süsser (M.). Foto: Clivia

Um die Mitstreiter im besten Fall zu begeistern, haben die Gastgeber ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten, das im Normalfall auch zur regulären Karte des jeweiligen Restaurants gehört. Der Sieger der Woche bekommt den „Goldenen Teller“ sowie 3.000 Euro Preisgeld. An jedem Abend können die Gastronomen dem Gastgeber bis zu zehn Punkte geben, Fehler werden dabei oft streng bestraft. Am Ende vergibt Moderator und Profi-Koch Mike Süsser ebenfalls seine Bewertung ab und kann somit das Ergebnis noch entscheidend beeinflussen.

