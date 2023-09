Mehr Studis aus dem Ausland an niederländischen Hochschulen

Nimwegen, Venlo, Maastricht oder doch Amsterdam? Viele Unis in den Niederlanden sind bei Studierenden aus dem Ausland äußerst beliebt, denn es gibt an den Hochschulen auch viele Studiengänge auf Englisch.

Die Zahl der internationalen Studierenden im Nachbarland ist im Studienjahr 2022/2023 noch weiter gestiegen – auf rund 123.000. Das teilte das niederländische Statistikinstitut CBS mit. Die Gruppe macht der Erhebung zufolge 15 Prozent aller Studierenden in den Niederlanden aus.

Etwa drei Viertel der internationalen Eingeschriebenen stammt aus Europa, die meisten von ihnen aus Deutschland. An zweiter und dritter Stelle folgten Studierende aus Asien und Amerika. (mh)

