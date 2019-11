Am kommenden Wochenende startet in einem Grevenbroicher Ortsteil ein Massen-DNA-Test im Fall des vor 23 Jahren ermordeten Schülerin Claudia R.

Grevenbroich. Im Fall der 1996 in Grevenbroich ermordeten Claudia R. hat die Wiederaufnahme der Ermittlungen neue Hinweise gebracht. Massen-DNA-Test startet.

Mehr als 100 Hinweise im Mordfall Claudia R. in Grevenbroich

Im Fall der vor 23 Jahren ermordeten Claudia R. aus Grevenbroich sind in wenigen Tagen mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das hat ein Sprecher der Bonner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Die Ermittler hatten den unaufgeklärten Mord an der elfjährigen Schülerin neu aufgerollt. Eine „heiße Spur“ gebe es aber nach wie vor nicht.

Am kommenden Samstag, dem 23. November, soll in dem Fall ein neuer DNA-Massentest starten. Zunächst sind 800 Menschen eingeladen, eine Speichelprobe abzugeben. Es geht um Männer, die zur Tatzeit 1996 zwischen 14 und 70 Jahre alt waren. Weitere Termine sind Sonntag, der 24. November, und das folgende Wochenende 31. November/1. Dezember, teilte die Polizei mit.

Polizei hat eine mobile Wache aufgebaut

„Das Interesse ist gut und groß“, sagte ein Sprecher der Polizei. In Grevenbroich-Hemmerden steht bis Freitag ein Infomobil der Polizei, um Fragen der Bürger zu beantworten. Am vergangenen Samstag hatte die Polizei in dem betreffenden Ortsteil begonnen, die Bevölkerung zu dem Massentest zu informieren. Laut Polizei seien noch am selben Tag drei Männer „spontan zu der mobilen Wache der Polizei gekommen und wollten dort schon ihre Speichelprobe abgeben“. Möglich sei das aber erst ab diesem Wochenende, hieß es bei der Polizei.

Die Schülerin Claudia R. war am 11. Mai 1996 aus dem dörflichen Stadtteil verschwunden, als sie einen Nachbarshund ausführte. Sie wurde missbraucht und erdrosselt. Ihre Leiche war 70 Kilometer entfernt in Euskirchen bei Bonn auf einem Feldweg gefunden worden. (mit dpa)