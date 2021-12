Marieke Lucas Rijneveld: „Mein kleines Prachttier“

Marieke Lucas Rijneveld hat ihren zweiten Roman veröffentlicht: „Mein kleines Prachttier“. Ein literarisches Meisterstück.

Marieke Lucas Rijneveld war kürzlich beim niederländischen Königspaar zum Essen eingeladen, denn ihr erster Roman „Was man sät“ hat mit dem irischen „International Booker Prize“ einen der renommiertesten Literaturpreise der Welt erhalten. Und Helga van Beuningen hat dessen Übertragung ins Deutsche den diesjährigen Straelener Übersetzerpreis eingetragen.

„Mein kleines Prachttier“, der zweite Roman der gerade mal dreißigjährigen Rijneveld, wird im Nachbarland noch mehr gefeiert als der erste, und er ist tatsächlich ein literarisches Meisterstück. Und von van Beuningen wieder glanzvoll übersetzt. Die Autorin aus einem Dorf in Nordbrabant führt die Leserschaft in eine streng religiöse, reformierte Gemeinde. Ich-Erzähler ist ein namenloser Tierarzt Ende vierzig.

Eine Liebe, die nicht sein darf

Schon sehr bald wird klar, dass er sich mit dem, was er berichtet, an ein Gericht wendet: Er legt ein Geständnis ab über eine Liebe, die nicht sein darf. Er verfällt hoffnungslos der vierzehnjährigen Tochter eines Bauern und fängt an, mit dem noch nicht geschlechtsreifen Mädchen anzubändeln. Was für das Kind als Spiel beginnt, ist für den Tierarzt bitterer Ernst. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als seinem kleinen Prachttier – so nennt er das Mädchen – nahezukommen. Seine pädophile Neigung wird immer mehr zur Obsession. Selbst dann noch, als sich das Mädchen mit seinem ältesten Sohn anfreundet und seine Frau von seiner Leidenschaft erfährt. Er steuert sehenden Auges in die Katastrophe, was Rijneveld in aller Offenheit und höchst spannend beschreibt.

Verlosung Marieke Lucas Rijneveld In lockeren Abständen liest sich unsere Kollegin Eva Karnofsky durch die vielfältige literarische Welt unseres Nachbarlandes und stellt immer mal wieder lesenswerte Neuerscheinungen vor. Dazu gehört auch Marieke Lucas Rijneveld. Wir verlosendrei Bücher ihres aktuellen Buches „Mein kleines Prachttier“. Mail an: niederrhein@nrz.de, Stichwort Marieke. Einsendeschluss: Samstag, 11. Dezember. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Marieke Lucas Rijneveld, die von sich selbst sagt, dass sie sich mal als Junge und mal als Mädchen fühle und deshalb ihrem weiblichen Vornamen einen männlichen hinzugefügt habe, weiß sich bravourös in diesen von seinen verbotenen Gefühlen gepeinigten Mann hineinzudenken.

Ein Tabuthema

Geradezu brillant beschreibt sie, wie er die abwehrenden Gesten des unaufgeklärten, völlig arglosen Mädchens in Zustimmung umzudeuten weiß. Der Roman ist eine Auseinandersetzung mit dem Tabuthema Pädophilie und geht auch den möglichen Ursachen auf den Grund: Der Tierarzt war als Kind jahrelang Opfer sexuellen Missbrauchs.

Das zweite Buch von Marieke Lucas Rijneveld. Foto: © Suhrkamp Verlag

Obendrein hat er das Trauma, den Selbstmord eines Bauern verschuldet zu haben, weil er dessen Kühe wegen der Maul- und Klauenseuche keulen musste, nicht verwunden. „Mein kleines Prachttier“ ist darüber hinaus ein Roman über religiös bedingte Engstirnigkeit, die jegliche Kommunikation unterbindet, die Aufarbeitung von Traumata verhindert und die Menschen so ins Unglück treibt.

Marieke Lucas Rijneveld: Mein kleines Prachttier. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. Suhrkamp Verlag, 364 Seiten, 24 Euro

Zur Person

Marieke Lucas Rijneveld, 1991 in Nordbrabant geboren, gilt als die wichtigste junge niederländische Stimme. 2015 veröffentlichte Rijneveld den preisgekrönten Lyrikband Kalfsvlies. 2019 erschien der zweite Lyrikband. Für den Debütroman Was man sät erhielt Rijneveld 2020 den International Booker Prize.

Rijneveld lebt in Utrecht und arbeitet nebenher auf einem Bauernhof. Laut wikipedia identifiziert sich Marieke Lucas Rijneveld sowohl mit dem männlichen als auch mit dem weiblichen Geschlecht. Um die eigene nichtbinäre Geschlechtsidentität kenntlich zu machen, nahm Rijneveld 2010 Lucas als zweiten Vornamen an und nutzt im Englischen das geschlechtsneutrale Pronomen they. Im Niederländischen bevorzugt Rijneveld mangels eines genderneutralen Pronomens die weiblichen Pronomen.[

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein