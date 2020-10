Schloss Wissen in Weeze-Wissen. Hier können Führungskräfte ausspannen und trainieren.

Akademie für Führungskräfte Manager trainieren auf Schloss Wissen in Weeze

Am Niederrhein. Gestresste Manager balancieren durch den Schlosspark, hinter altem Gemäuer wird an der Führungsstärke gearbeitet. Eine Akademie auf Wissen.

Wer ein Schloss sein Zuhause nennt, der hat viel Platz – auch heute noch. Man spürt in jedem Winkel den Hauch der Geschichte, hinter dicken und oft jahrhundertealten Mauern finden sich Dutzende von Räumen – und meistens gibt es auch noch eine (ehemalige) Schatzkammer und ein Verlies. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen – immerhin lastet auf den Schultern der modernen „von und zu“s auch die Aufgabe, Haus, Hof und Tradition zu bewahren und zu erhalten.

Einmal über’s Moor laufen

Die freiherrliche Familie von Loe lebt seit sage und schreibe 16 Generationen im Schloss an der Niers, zwischen Kevelaer und Weeze gelegen. Und die von Loes haben durch die Epochen so Einiges getan, Schloss Wissen eine tüchtige Historie mitzugeben.

Hier gibt es mehr Infos zu Schloss Wissen in Weeze

Nur Geschichte sein reicht aber nicht, um im Hier und Jetzt klarzukommen – und so kann man dank pfiffiger Strategie auf Wissen inzwischen heiraten, tagen, feiern und fein speisen. Motto: In die Zukunft blicken, um Vergangenes zu bewahren.

Zum Wohlfühlen schön – Andrea Wicke (Akademie Wicke) und Dr. Peter Slawek (Schloss Wissen) in einem der hochmodernen Tagungsräume. Foto: wasch

Und nun ist Wissen auch Akademie – Andrea Wicke bietet mit ihrer schon auf Schloss Walbeck aktiven Akademie Seminare, Fortbildungen und Workshops für Führungskräfte an – tschakka, kommt einem da gleich in den Sinn.

Motivationstrainer Emile Ratelband hat mit seinem „tsjakkaa“ einst ein großes Publikum in seinen Bann gezogen

Und schon poltert dieser begeisterungsfähige niederländische Motivationstrainer Emile Ratelband durch die Erinnerung, der in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit seinem „tsjakkaa tsajakkaa“ gestresste Manager barfuß über glühende Kohlen schickte. Motto: „Du schaffst es!“

Kommt einem irgendwie bekannt vor, diese Formulierung… Nun, auch Andrea Wicke weiß damit etwas anzufangen. „Früher war Führungstraining in der Tat ein Event, da stand der Spaß- und Spielfaktor ganz oben. Aber das hat sich gründlich verändert.“

Ein Outdoor-Parcours im Schlosspark

Modernes Teamtraining und professionelle Workshops brauchen weder Tsjakkaa-Tsjakkaa-Gedöns noch ermüdende Powerpointduschen – Konfliktlösung, Stressbewältigung, Rhetorik, Teamwork, Führungsstrategien und Selbstmanagement kommen heute etwas stiller daher.

Die Akademie Seit wenigen Wochen hält die Akademie Wicke mit einem breitgefächerten Seminar-Angebot für Auszubildende, Führungskräfte, Mitarbeitende und Einzelpersonen auf Schloss Wissen die Fortbildungen für Führungskräfte ab. Das Schloss ist nach der Koker Mühle in Geldern und Schloss Walbeck der dritte Standort der Akademie. www.akademie-wicke.de; 0 28 31 - 91 303-00.

Wobei: Im Park von Schloss Wissen ist nun auch ein Outdoor-Parcours zu finden, in dem im Team und in der Praxis Lösungsstrategien gesucht und gefunden werden sollen – etwa im Seilquadrat, beim Lauf über’s Moor oder eben an diesen seltsamen Eisenbahnschwellen, die da zwischen zwei Hecken auf die Kursteilnehmer lauern. Warum auch immer…

Führungskräfte-Seminar der Akademie Wicke. Nur im Team kommt man voran. Foto: Ludger Klaumann / Akademie Wicke

Die Idee, eine Akademie auf Wissen anzusiedeln, „ist schon ein paar Jahre alt“, so Peter Slawek, Projektleiter für Unternehmensentwicklung (und Schwiegersohn) auf Wissen).

Die Natur rundherum, die Stille und Ruhe, das geschichtsträchtige Ambiente – „hier lässt es sich gut tagen“.

Der ehemalige Getreidespeicher wurde behutsam umgebaut, moderne Technik in altem Gemäuer – und die Tagungsräume mit Blick auf Schloss, Kapelle, Niers und Wassergraben – das hat Flair. „Belle Vue“ nennt Peter Slawek das.

Charme eines jahrhundertealten Schlosses am Niederrhein

Und meint diese besondere Atmosphäre, in der sich der Alltag vergessen lässt und die innere Stärke aufploppt. Natürlich nicht von alleine, sondern mit Anleitung, professionellem Coaching – im Blick die Soft Skills (Schlüsselqualifikationen), soziales Kompetenztraining und ganzheitliche Strategien.

Hier geht es zur webside der Akademie Wicke

Hereinspaziert – die Akademie findet sich im ehemaligen Getreidespeicher des Schlosses. Andrea Wicke (Akademie Wicke) und Dr. Peter Slawek (Schloss Wissen) Foto: wasch

Schloss Wissen stellt in Zusammenarbeit mit der Akademie Wicke sechs verschiedene Konferenzräume, darunter auch historische Säle, zur Verfügung.

Und übernachten kann man mit Blick auf das ehrwürdige Wasserschloss auch

Für die Seminare wird das Außengelände des Schlosses genutzt und die Hotellerie. Praktischerweise kann man in den Gästehäusern mit Blick aufs Wasserschloss nahezu fürstlich übernachten.

Die Akademie arbeitet mit 15 freiberuflichen Coaches unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen.