Limburg: Schnee- und Glättewarnung im Süden der Niederlande

Aus den Niederlanden. Wintereinbruch in den Niederlanden: Vor allem die Grenzprovinz Limburg ist von Schnee und Glätte betroffen. Staus und Unfälle behindern Verkehr.

Auch der Süden der Niederlande ist wie Nordrhein-Westfalen am Mittwoch vom neuerlichen Wintereinbruch getroffen worden. Heftiger Schneefall und überfrierende Nässe hatten in den Morgenstunden den Verkehr behindert und für bis zu 225 Kilometer Stau gesorgt, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete.

Für Mittwochmorgen und -Mittag hatte der niederländische Wetterdienst KNMI Glatteis und Schnee im gesamten Land vorhergesagt. Vor allem um die Knotenpunkte Rotterdam, Arnheim und Den Haag staute sich der Verkehr. Es kam zu Unfällen.

In den südlichen Regionen Noord-Brabant und Limburg könne bis zu 10 Zentimeter Schnee fallen, so das KNMI. Für die Grenzprovinz Limburg rief der Wetterdienst bis zum Mittag die Warnstufe „code oranje“ - Orange - aus. Auch am Abend sei wieder mit Glätte zu rechnen. (mh)

