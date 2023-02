Limburg: Konservative offen für Koalition mit Geert Wilders

Ob Geert Wilders’ Partei für die Freiheit (PVV) nach den Wahlen in Limburg tatsächlich genügend Stimmen für eine regionale Koalition erhält, zeigt sich im März (Archivbild).

Aus den Niederlanden. Vor den Wahlen in Limburg zeigen sich Christdemokraten und Konservativliberale offen für Bündnis mit Geert Wilders’ rechtspopulistischer Partei.

In der niederländischen Region Limburg bahnt sich eine umstrittene politische Zusammenarbeit im Regionalparlament an: Die niederländischen Christdemokraten (CDA) und die konservativ-liberale Regierungspartei von Ministerpräsident Mark Rutte (VVD) sind offen für eine künftige Koalition mit der rechtspopulistischen Partei von Geert Wilders (PVV). Das melden mehrere Regionalmedien.

Demnach haben sich die Spitzenkandidaten von CDA und VVD im Vorfeld der anstehenden Wahlen in der Grenzprovinz am 15. März für eine mögliche Koalition mit Geert Wilders Partei ausgesprochen. Man werde die Partij voor de Vrijheid nicht ausschließen, zitiert die Regionalzeitung „de Limburger“.

Ob die Partei des umstrittenen Rechtspopulisten genügend Stimmen erhalten und sich programmatisch mit CDA und VVD einigen könnte, ist allerdings noch offen. 2021 war bereits eine Zusammenarbeit der drei Parteien gescheitert. Doch das ist für die Christdemokraten und Konservativ-Liberalen in Limburg eigenen Angaben zufolge „kein Hindernis“, wie der öffentlich-rechtliche Sender „1Limburg“ berichtet.

Die limburger Linksliberalen der D66, die zusammen mit VVD und CDA die niederländische Regierung in Den Haag stellt, ist entschieden gegen eine Zusammenarbeit mit Wilders. „Das ist nicht das Limburg, in dem wir aufwachen wollen“, so Spitzenkandidatin Marlou Jenneskens im sozialen Netzwerk Twitter. (mh)

