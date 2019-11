Lichtkunst in Eindhoven: Farbfaszination trifft Umweltschutz

Am Anfang steht eine Kirche, am Ende ein Feld mit Sonnenblumen. Gut eine Woche lang hat das Lichtkunst-Spektakel Glow täglich gut 100.000 Menschen nach Eindhoven gelockt. Die Hauptstadt Brabants im Süden der Niederlande, über 100 Jahre lang Sitz der Weltfirma Philips und seit je her ein Zentrum für technische Innovationen, ist nach der fast völligen Zerstörung im zweiten Weltkrieg mit seiner modernen Architektur inzwischen zum Anziehungspunkt für Besucher auch aus Deutschland und anderen Ländern Europas bis hin nach China und in die USA geworden.

Beim Eindhoven Glow Festival wird auch Sakrales angestrahlt. Foto: Heiko Buschmann / NRZ

Seit 2014 veranstaltet das City Marketing jährlich im November das Glow Festival. Und wie es bei unseren Nachbarn in den Niederlanden eben so ist, wird das Ganze dann nicht nur ziemlich spektakulär, sondern setzt sogar Maßstäbe in Sachen Lichtkunst. Wer bei den „Essener Lichtwochen“, „Recklinghausen leuchtet“, dem „Parkleuchten“ in der Essener Gruga oder ähnlichen Events in Ekstase gerät, der hat das Glow in Eindhoven noch nicht gesehen.

Thema Umweltschutz

Los geht’s an der Sint-Catharinakerk. Das mächtige gotische Bauwerk mit seinen beiden Türmen und der mächtigen Fassade – inzwischen ein Hotel, ganz stilecht mit Altar, Jesus am Kreuz und Orgel – ist der Startpunkt eines fünf Kilometer langen abendlichen Spaziergangs durch Eindhoven. Auf dem Weg geht Lichtkunst eine clevere Verbindung mit dem derzeit wohl drängendsten gesellschaftlichen Thema ein: dem Umweltschutz.

Nicht nur Gebäude leuchten gegen die Dunkelheit. Foto: Heiko Buschmann / NRZ

Nur ein paar hundert Meter weiter in Richtung Abbe-Museum steht plötzlich eine Weltkugel. Unten raucht die Erde, Dämpfe steigen auf und verdunkeln den Himmel. Was hier mit harmlosen Holzscheiten künstlerisch nachgestellt wird, hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Diese Stadt, die hier verpestet wird, ist natürlich Eindhoven, und zwar mit den Abgasen der Autos.

Auch eine weitere Installation wirft mit leuchtenden Effekten einen Blick auf unser Verhalten hinsichtlich Umweltschutz beziehungsweise -zerstörung. Auf der Oude Gracht haben Studenten der Technischen Universität Eindhoven große grüne Pflanzen illuminiert. Sie sollen das Sterben der Vegetation in den Flüssen, in denen unser tägliches Gift wie Rückstande von Medikamenten und andere Abwässer fließt, symbolisieren.

Zusammenarbeit mit China

Es tummeln sich die Massen vor den Lichtinstallationen. Foto: Heiko Buschmann / NRZ

Nach dem wohl der Höhepunkt des Glow Festivals, die grandiosen Projektionen an einer Hochhaus-Fassade mitten in der Stadt, passiert ist, wartet am Ende ein Feld voller Sonnenblumen auf die Besucher. Diese Installation ist in Zusammenarbeit mit dem Nanjing-Festival in China entstanden und verdeutlicht die wachsende internationale Bedeutung der Künstler aus Eindhoven, der Stadt des Lichts.

Das Glow 2019 ist vorbei, doch wer eine abgefahrene Lichtshow in einer pulsierenden City sehen möchte, sollte sich den November 2020 schon einmal dick im Kalender anstreichen.