An Rhein und Ruhr. Die Lebenshilfe NRW fordert wegen der Ausbreitung des Coronavirus die sofortige Schließung aller Werkstätten für Menschen mit Behinderung in NRW.

Die Lebenshilfe NRW fürchtet, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung zum Corona-Katalysator in der Eingliederungshilfe werden und fordert deshalb die sofortige Schließung der aller Behinderten-Werkstätten in NRW. „Mit großer Sorge nehmen wir den fortlaufenden Betrieb der Werkstätten war“, sagt Philipp Peters, Pressesprecher des Lebenshilfe Landesverband mit Sitz in Hürth. Zwar habe NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt, dass man an einer Lösung arbeite.

„Menschen mit Behinderung können Hygienevorgaben nur schwer einhalten“

„Wir fürchten aber, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) zu einem Katalysator der Verbreitung des Virus in den Wohneinrichtungen und Familien wird. Die Menschen mit Behinderung, die bekanntlich zur Risikogruppe gehören, können die Hygienevorgaben trotz Aufklärung nur schwer einhalten. Sie suchen gerade in solchen Ausnahmesituationen den Kontakt zu betreuenden Mitarbeitern“, so Peters.

Menschen mit Behinderung, die den Virus dann mit nach Hause nehmen, könnten in den Familien Angehörige und Eltern infizieren, die nicht selten jenseits der 60 Jahre sind, oder Betreuungspersonal in den Wohneinrichtungen. „Dies ist für die Wohnstätten gefährlich“, sagt Peters.

Die Lebenshilfe NRW hat die Sorge, dass dort zunehmend Personal erkrankt ausfällt. Die Personalsituation in den Häusern sei durch den Fachkräftemangel schon angespannt, wenn die Mitarbeiter nun noch ausfallen, sei die Versorgungs- und Betreuungssituation nicht mehr gewährleistet.

„Wir befürchten eine Entlassungswelle im sozialen Sektor“

Hinzu komme, dass viele Menschen mit Behinderung mit Fahrdiensten oder Taxen zur WfbM gefahren und abgeholt werden. Auch hier handele es sich um eine hochriskante Situation. Auch Menschen mit Behinderung, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, um in die WfbM zu fahren, seien riskanten Situationen ausgesetzt.

Die Lebenshilfe sieht „den langfristigen Fortbestand der Eingliederungshilfe insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Schulbegleitung und Familienunterstützende Dienste in Gefahr, weil Kostenträger diese Phase scheinbar als aktuelles Einsparprogramm nutzen oder die Träger in Unsicherheit belassen und mit laufenden Personalkosten alleine lassen“, so Peters. Dabei sei das Geld in den Haushaltsplänen der Träger bereits eingeplant. „Wir befürchten eine Entlassungswelle im sozialen Sektor, dabei sind alle Träger auf Personal langfristig angewiesen.

Wir erinnern hier nochmals an unseren Vorschlag zur Einrichtung eines gesonderten Fonds für die Eingliederungshilfe“, erklärt der Pressesprecher. Landesgeschäftsführerin Bärbel Brüning appelliert an alle Verantwortlichen des Gesundheitsbereichs, „die Eingliederungshilfe in Bezug auf Schutzmaterialien genauso wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen unbedingt zu berücksichtigen. Bereits jetzt gibt es Engpässe auch in verschiedensten Wohnformen.“

Auch am Niederrhein erwartet man aus Düsseldorf eine Entscheidung. Eigentlich rechneten die Geschäftsführer in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung verschiedener Träger in Duisburg und der Region schon am heutigen Dienstag mit einem Erlass. Jetzt hoffen sie, dass dieser am Mittwoch kommt. Denn bislang läuft der Betrieb in den Werkstätten weitestgehend weiter, nur wenige Beschäftigte seien von sich aus zu Hause geblieben.