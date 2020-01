Leben in der Senioren-Wohnung: Keine Langeweile mehr

Werden Haus oder Wohnung im Alter zu groß, zu einsam oder zu beschwerlich zu unterhalten, gab es früher zwei Möglichkeiten: entweder ins Pflegeheim oder zu Verwandten ziehen. Mittlerweile ist das anders. Überall tun sich neue Wohnformen und Projekte auf, die der Generation 60+ Alternativen bieten. Vor allem, wenn die Senioren noch fit sind und so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit wahren wollen. Eine Möglichkeit sind Seniorenwohnungen, wie im Wilhelm-Lantermann-Karree in Dinslaken.

Räumliche Verkleinerung

„Was bin ich froh, dass ich das gemacht habe!“, sagt Margrit Bruns (79) rückblickend auf ihren Umzug. Vor eindreiviertel Jahren gab sie ihr Haus in Mülheim auf und zog in eine der damals frisch gebauten Seniorenwohnungen in Dinslaken. „Mein Sohn wohnt hier und wollte mich in der Nähe haben“, erklärt sie weiter.

Für fast alle Senioren, die sich für den Umzug in eine solche Wohnung entscheiden, bedeutet das eine Verkleinerung. „Im ersten Moment ist das schwer“, erklärt Kerstin Blümel-Todd „aber nur im ersten Moment.“ Meist fühlten die Mieter sich nach einiger Zeit befreit.

Es ist Mittwoch, 11 Uhr. Im Gemeinschaftsraum des Hauses mit der Nummer 47 haben sich einige Anwohner versammelt – zur Sprechstunde mit Kerstin Blümel-Todd. Sie ist Koordinatorin des Quartiers, das neben 77 Seniorenwohnungen auch ein von der Awo betriebenes Pflegeheim und eine darin ansässige Tagespflegeeinrichtung umfasst.

Gelebte Nachbarschaft im Karree

Einmal in der Woche kommen die Mieter mit der Koordinatorin zusammen, um sich auszutauschen, gemeinsam Dinge zu planen oder Veranstaltungen anzuregen. Alles auf freiwilliger Basis – wer nicht möchte, bleibt weg. Auf diese Weise entstanden beispielsweise schon eine Boule- und eine Dartsgruppe unter den Nachbarn. Aktuell ist ein gemischter Chor in Planung. „Jeder fühlt sich ein bisschen verantwortlich – und nur so kann das funktionieren“, sagt Kerstin Blümel-Todd.

Die Senioren, die in den Wohnungen leben, sind überwiegend recht fit, manche sind sogar noch berufstätig, sehen aber Vorteile in dieser Art des Wohnens. „Ich wollte nichts mehr mit Eigentum zu tun haben, nichts mehr mit Hecke schneiden oder Rasen mähen“, erklärt etwa Horst Steiner (72). Allerdings gibt er zu bedenken: „Das ist eine sehr persönliche Entscheidung.“ Wenn man sich aber für einen Umzug entscheide, solle man es sich früh überlegen, rät er.

Die Tagespflege ist direkt gegenüber

Niederrhein Das Wilhelm-Lantermann-Karree Das Wilhelm-Lantermann-Karree umfasst 77 Seniorenwohnungen unterschiedlicher Größe, für Single- oder Paar-Haushalte. Einziehen darf nur, wer mindestens 60 Jahre alt ist – bei Paaren muss mindestens ein Partner das Alter erreicht haben. Vermieter ist die Wohnbau Dinslaken. In jedem Haus gibt es einen Gemeinschaftsraum mit Küche und kleinem Bad, den die Nachbarn für gemeinsame Aktivitäten nutzen können. Er steht allerdings auch für private Feiern wie Geburtstage kostenfrei für die Mieter zur Verfügung. Außerdem können die Mieter auf das Angebot im Wilhelm-Lantermann-Haus zurückgreifen. Hier finden sich ein Friseur, eine Tagespflegeeinrichtung und eine Mensa. Zudem wird hier gelegentlich gemeinsam gefeiert – zum Beispiel Erntedank oder ein Spanferkelfest.

Ursprünglich hatten er und seine Frau sich für eine Eigentumswohnung interessiert, sind dann aber doch lieber zur Miete ins Wilhelm-Lantermann-Karree eingezogen. Dabei haben verschiedene Überlegungen eine Rolle gespielt: „Als Mieter lebt man freier“, findet Steiner heute, außerdem wäre – im Todesfall des Partners – der jeweils Überlebende hier gut versorgt.

Denn auch wenn im fortschreitenden Alter einmal Pflege benötigt wird, ist das Quartier durch seinen Aufbau ein günstiger Wohnort. Ein Beispiel dafür ist Irmgard Fahnenbruck (76). Sie ist vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann eingezogen – damals hatten beide keinen Pflegegrad.

Mittlerweile besucht er die Tagespflege im Wilhelm-Lantermann-Haus und muss dafür nur einmal über den Innenhof. „Ich bin froh, dass ich hier bin – ehrlich“, betont die Mieterin. Für sie ist vor allem die nette Nachbarschaft hier ein Pluspunkt: „Langeweile kenn’ ich nicht mehr!“